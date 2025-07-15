Проверка фактов: девушка в коме общалась с Иисусом и получила совет, который изменил жизнь

История 14-летней американки Мэдисон Тейлор Брукс вызвала живой интерес среди пользователей социальных сетей относительно пережитого ею опыта. В вирусном видео рассказывается о том, что она была в коме 12 минут, общалась с Иисусом об опасностях пользования гаджетами.

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Интерес к вирусному признанию девушки привлек внимание экспертов относительно реальности этой истории. Издание Snopes решило проверить с помощью независимых источников правдивость изложенных фактов.

Журналисты пишут, что якобы Мэдисон после возвращения к жизни якобы поделилась своим опытом с членами семьи. С тех пор начала проводить больше времени вместе без гаджетов, а также обнародовала аудиозапись своего "свидетельства".

При тщательном исследовании этой истории, которая появилась на YouTube-канале Second Life, специалисты заметили искусственно сгенерированные элементы: озвучку, текст, изображение и даже обложку. Само же видео сопровождалось изображением, которое имело вид экстренных новостей, но без упоминания ни одного телеканала. Изображение девочки в больничной одежде также было признано сгенерированным с помощью ИИ (определено через Sightengine).

Позже, когда видео набрало несколько сотен тысяч просмотров, в его описании появилось предостережение, что имя "Мэдисон Тейлор Брукс" — вымышленное, а саму историю якобы автор получил по электронной почте. Никаких доказательств этого он не предоставил.

Журналисты пишут, что этот ресурс регулярно публикует фейковые истории, где якобы люди умирали, видели Иисуса и возвращались, чтобы предупредить других. Анализ других роликов не оставил сомнения — почти все его элементы сгенерированы с помощью ИИ, а сценарии видео вероятно тоже были созданы искусственным интеллектом с помощью Copyleaks, NoteGPT, ZeroGPT и тому подобное.

Кроме того, дополнительными источниками для сомнения в реальности этой истории являются следующие:

В разных версиях истории использованы фотографии разных девушек, часть из которых — созданные ИИ;

Не указано, в каком году произошла авария (упомянута только дата "17 октября");

Не указано конкретного места происшествия, только "шоссе 29", которое проходит от штата Мэриленд до Флориды;

Ни одно медиа, в том числе и религиозные издания, не сообщало об этой истории.

Вывод издания:

Вымышленная история Фото: Snopes

Эксперты считают, что вся история о Мэдисон Тейлор Брукс является вымышленной и созданной, скорее всего, для вирусности и прибыли от рекламы. Она содержит многочисленные несоответствия, следы автоматической генерации контента и не имеет никакого независимого подтверждения.

Ранее Фокус сообщал о фейковой истории о гигантском осьминоге. Вирусное фото сопровождалось заявлением, что оно было сделано на Бали и зафиксировало реальный размер удивительно большого морского создания.

Впоследствии стало известно, что в сети стал вирусным ИИ-фейк с бабушкой. Более двух миллионов пользователей просмотрели созданное искусственным интеллектом (ИИ) видео, на котором пожилая женщина якобы разбила камнем стеклянный мост в Китае.