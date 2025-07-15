Перевірка фактів: дівчина в комі спілкувалася з Ісусом та отримала пораду, яка змінила життя

Історія 14-річної американки Медісон Тейлор Брукс викликала жвавий інтерес серед користувачів соціальних мереж щодо пережитого нею досвіду. В вірусному відео розповідається про те, що вона була в комі 12 хвилин, спілкувалася з Ісусом про небезпеки користування гаджетами.

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Інтерес до вірусного зізнання дівчини привернув увагу експертів щодо реальності цієї історії. Видання Snopes вирішило перевірити за допомогою незалежних джерел правдивість викладених фактів.

Журналісти пишуть, що начебто Медісон після повернення до життя нібито поділилася своїм досвідом з членами сім'ї. Відтоді почала проводити більше часу разом без ґаджетів, а також оприлюднила аудіозапис свого "свідчення".

При ретельному дослідженні цієї історії, яка з’явилася на YouTube-каналі Second Life, фахівці помітили штучно згенеровані елементи: озвучення, текст, зображення та навіть обкладинку. Саме ж відео супроводжувалося зображенням, яке мало вигляд екстрених новин, але без згадки жодного телеканалу. Зображення дівчинки в лікарняному одязі також було визнане згенерованим за допомогою ШІ (визначено через Sightengine).

Пізніше, коли відео набрало кілька сотень тисяч переглядів, в його описі з’явилося застереження, що ім’я "Медісон Тейлор Брукс" — вигадане, а саму історію буцімто автор отримав електронною поштою. Жодних доказів цього він не надав.

Журналісти пишуть, що цей ресурс регулярно публікує фейкові історії, де начебто люди помирали, бачили Ісуса і поверталися, щоб попередити інших. Аналіз інших роликів не залишив сумніву — майже всі його елементи згенеровані за допомогою ШІ, а сценарії відео ймовірно теж були створені штучним інтелектом за допомогою Copyleaks, NoteGPT, ZeroGPT тощо.

Крім того, додатковими джерелами для сумніву щодо реальності цієї історії є наступні:

В різних версіях історії використано фотографії різних дівчат, частина з яких — створені ШІ;

Не вказано, в якому році сталася аварія (згадано лише дату "17 жовтня");

Не вказано конкретного місця події, лише "шосе 29", яке проходить від штату Мериленду до Флориди;

Жодне медіа, зокрема й релігійні видання, не повідомляло про цю історію.

Висновок видання:

Вигадана історія Фото: Snopes

Експерти вважають, що вся історія про Медісон Тейлор Брукс є вигаданою та створеною, найімовірніше, задля вірусності та прибутку від реклами. Вона містить численні невідповідності, сліди автоматичної генерації контенту та не має жодного незалежного підтвердження.

Раніше Фокус повідомляв про фейкову історію щодо велетенського восьминога. Вірусне фото супроводжувалося заявою, що його було зроблено на Балі й зафіксувало реальний розмір напрочуд великого морського створіння.

Згодом стало відомо, що в мережі став вірусним ШІ-фейк з бабусею. Понад два мільйони користувачів переглянули створене штучним інтелектом (ШІ) відео, на якому літня жінка нібито розбила каменем скляний міст в Китаї.