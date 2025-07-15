Хижина среди небоскребов: австралийка продала маленький домик за огромные деньги

Жительница Австралии годы спустя уступила застройщикам и продала свой домик за 8 миллионов долларов. За это время ее окружили небоскребы.

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Домовладелица из Сиднея, которая когда-то требовала 20 миллионов долларов за свой ветхий двухкомнатный дом, зажатый между высотными жилыми домами, наконец-то продала его — за 8,15 миллиона долларов, пишет Daily Mail.

Дом по адресу Уокер-стрит, 16 в Родосе был последним отдельно стоящим одноэтажным домом на улице, где сейчас преобладают высотные здания.

Владелица дома до последнего держалась, не продавая его застройщикам Фото: realestate.com.au

В течение многих лет он служил символом неповиновения застройщикам, но теперь владелица сдалась. Примечательно, но в доме до сих пор есть старый уличный туалет.

На участке даже сохранился уличный туалет Фото: realestate.com.au

Блок площадью 676 кв. м очень привлекателен для застройщиков. Пригород Сиднея, когда-то заполненный скромными коттеджами, превратился в плотный городской пейзаж с жилыми башнями.

В 2022 году дом сдавался в аренду за 900 долларов в неделю, и, как сообщается, пожилая владелица тогда отклонила несколько предложений от застройщиков, требуя за свой дом 20 миллионов долларов. Соседи даже называли ее дом "бельмом на глазу", поскольку он был зажат между элегантными жилыми башнями.

Владелица также боролась с крупным застройщиком Billbergia, который стоял за строительством близлежащего Rhodes Central, пытаясь остановить строительство дополнительных жилых кварталов вокруг ее земли.

Но, похоже, после многих лет сопротивления она наконец сдалась застройщикам и все равно получила огромную прибыль.

Маленький домик с уличнім туалетом продали за 8 миллионов долларов Фото: realestate.com.au

На аукционе, который прошел в минувший уикенд, собралось более 150 человек, торги начались с 6 миллионов долларов. Цена постепенно росла, пока не достигла финальной отметки в 8,15 миллиона долларов.

"Мы думали, что он уйдет за сумму от 7 до 7,5 миллионов долларов, и важно было то, что мы получили действительно хорошую цену. Там было очень много покупателей, но это было похоже на игру в прятки среди них в толпе. Это был единственный такой дом на всей улице, так что это был одинокий проект, но мы продали его за невероятную цену", — рассказала агент по продажам Ванесса Ким.

Несмотря на простую планировку — всего две спальни и одна ванная комната — потенциал застройки участка сделал его привлекательной достопримечательностью для серьезных покупателей.

Напомним, ранее американка рассказала своем странном опыте. Она с мужем купила новый дом, а потом получила по почте письмо от предыдущей владелицы дома, которое удивило женщину и ее избранника.

А британцы, которые воспользовались предложением "дом за 1 евро" и купили дом на острове Сицилия, рассказали, как дорого обойдется ремонт.