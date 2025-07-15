Хатина серед хмарочосів: австралійка продала маленький будиночок за величезні гроші

Мешканка Австралії через роки поступилася забудовникам і продала свій будиночок за 8 мільйонів доларів. За цей час її оточили хмарочоси.

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Домовласниця із Сіднея, яка колись вимагала 20 мільйонів доларів за свій старий двокімнатний будинок, затиснутий між висотними житловими будинками, нарешті продала його — за 8,15 мільйона доларів, пише Daily Mail.

Будинок за адресою Вокер-стріт, 16 у Родосі був останнім окремим одноповерховим будинком, що стояв окремо, на вулиці, де зараз переважають висотні будівлі.

Власниця будинку до останнього трималася, не продаючи його забудовникам Фото: realestate.com.au

Протягом багатьох років він слугував символом непокори забудовникам, але тепер власниця здалася. Примітно, але в будинку досі є старий вуличний туалет.

На ділянці навіть зберігся вуличний туалет Фото: realestate.com.au

Блок площею 676 кв. м дуже привабливий для забудовників. Передмістя Сіднея, колись заповнене скромними котеджами, перетворилося на щільний міський пейзаж із житловими вежами.

У 2022 році будинок здавали в оренду за 900 доларів на тиждень, і, як повідомляється, літня власниця тоді відхилила кілька пропозицій від забудовників, вимагаючи за свій будинок 20 мільйонів доларів. Сусіди навіть називали її будинок "більмом на оці", оскільки він був затиснутий між елегантними житловими вежами.

Власниця також боролася з великим забудовником Billbergia, який стояв за будівництвом прилеглого Rhodes Central, намагаючись зупинити будівництво додаткових житлових кварталів навколо її землі.

Але, схоже, після багатьох років опору вона нарешті здалася забудовникам і все одно отримала величезний прибуток.

Маленький будиночок із вуличним туалетом продали за 8 мільйонів доларів Фото: realestate.com.au

На аукціоні, який відбувся минулого вікенду, зібралося понад 150 осіб, торги почалися з 6 мільйонів доларів. Ціна поступово зростала, поки не досягла фінальної позначки у 8,15 мільйона доларів.

"Ми думали, що він піде за суму від 7 до 7,5 мільйона доларів, і важливо було те, що ми отримали дійсно хорошу ціну. Там було дуже багато покупців, але це було схоже на гру в хованки серед них у натовпі. Це був єдиний такий будинок на всій вулиці, тож це був самотній проєкт, але ми продали його за неймовірну ціну", — розповіла агентка з продажу Ванесса Кім.

Незважаючи на просте планування — лише дві спальні й одна ванна кімната — потенціал забудови ділянки зробив її привабливою пам'яткою для серйозних покупців.

Нагадаємо, раніше американка розповіла про свій дивний досвід. Вона з чоловіком купила новий будинок, а потім отримала поштою лист від попередньої власниці будинку, який здивував жінку та її обранця.

А британці, які скористалися пропозицією "будинок за 1 євро" і купили будинок на острові Сицилія, розповіли, як дорого обійдеться ремонт.