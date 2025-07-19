Женщина установила мировой рекорд, собрав более 4000 пазлов: как выглядит коллекция (фото)

46-летняя жительница Вашингтона (США) Лиза Файрман любит собирать пазлы от любимого производителя Ravensburger. Ее коллекция впечатляет — сейчас в ней насчитывается 4060 различных головоломок с различными изображениями из культовых фильмов, сказок и франшиз.

Related video

Американка говорит, что сбор пазлов стал ее страстью и они "просто влюбилась в пазлы", сообщает Guiness World Records.

"Я люблю пазлы еще с детства. Часть удовольствия для меня — это наблюдать, как картинка постепенно складывается. Для меня это всегда акт созидания, и именно он наполняет меня радостью", — рассказывает Лиза.

В ее коллекции есть дизайны головоломок с героями, такими как Винни-Пух, Hello Kitty и Джеймс Бонд, а также сцены из сериала "Друзья" и фильма "Зла" (Wicked). Официально американка начала коллекционировать пазлы в 2019 году, и многие из них до сих пор хранятся в собранном виде.

"Если бы я хранила все пазлы, которые складываю за год, могла бы устелить ими весь свой дом", — пошутила она.

Коллекция пазлов Лизы Файрман Фото: Guiness Book Of Records Некоторые пазлы в коллекции содержат более 40 тысяч кусочков Фото: Guiness Book Of Records

Сейчас ее коллекция из 4 060 головоломок превзошла предыдущий рекорд Джона Валчака, который имел 2 022 головоломок в 2023 году. Лиза настолько увлекается сборкой пазлов, что трижды участвовала в Национальном чемпионате по сбору пазлов, а также один раз — в Чемпионате мира.

"Мне очень нравятся эти мероприятия. Я люблю знакомиться с другими фанатами пазлов, узнавать больше о людях и встречаться с художниками", — говорит Файрман.

Ранее Фокус сообщал, что в Португалии построили гигантский город из конструктора Lego. Всего для "строительства" понадобилось около 240 тысяч деталей.

Впоследствии стало известно, как женщина установила мировой рекорд по подтягиваниям. 34-летняя австралийская фитнес-энтузиастка Оливия Винсон смогла сделать 7079 активных подъемов в течение 24 часов, превзойдя предыдущий рекорд вдвое.