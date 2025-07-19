Жінка встановила світовий рекорд, зібравши понад 4000 пазлів: як виглядає колекція (фото)

46-річна мешканка Вашингтона (США) Ліза Файрман любить збирати пазли від улюбленого виробника Ravensburger. Її колекція вражає — наразі в ній налічується 4060 різни головоломок з різними зображеннями з культових фільмів, казок та франшиз.

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Американка говорить, що збір пазлів став її пристрастю і вони "просто закохалася в пазли", повідомляє Guiness World Records.

"Я люблю пазли ще з дитинства. Частина задоволення для мене — це спостерігати, як картинка поступово складається. Для мене це завжди акт творення, і саме він наповнює мене радістю", — розповідає Ліза.

У її колекції є дизайни головоломок з героями, такими як Вінні-Пух, Hello Kitty і Джеймс Бонд, а також сцени з серіалу "Друзі" та фільму "Зла" (Wicked). Офіційно американка почала колекціонувати пазли у 2019 році, і багато з них досі зберігаються в зібраному вигляді.

"Якби я зберігала всі пазли, які складаю за рік, могла б устелити ними весь свій дім", — пожартувала вона.

Колекція пазлів Лізи Файрман Фото: Guiness Book Of Records Деякі пазли у колекції містять понад 40 тисяч шматочків Фото: Guiness Book Of Records

Наразі її колекція з 4 060 головоломок перевершила попередній рекорд Джона Валчака, який мав 2 022 головоломок у 2023 році. Ліза настільки захоплюється складанням пазлів, що тричі брала участь у Національному чемпіонаті зі збирання пазлів, а також один раз — у Чемпіонаті світу.

"Мені дуже подобаються ці заходи. Я люблю знайомитися з іншими фанатами пазлів, дізнаватися більше про людей і зустрічатися з художниками", — каже Файрман.

Раніше Фокус повідомляв, що в Португалії збудували гігантське місто з конструктора Lego. Всього для "будівництва" знадобилося близько 240 тисяч деталей.

Згодом стало відомо, як жінка встановила світовий рекорд з підтягувань. 34-річна австралійська фітнес-ентузіастка Олівія Вінсон змогла зробити 7079 активних підйомів протягом 24 годин, перевершивши попередній рекорд удвічі.