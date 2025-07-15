Женщина нашла на распродаже винтажную сумку: ее реальная стоимость удивила (видео)

38-летняя жительница британского Манчестера Холли Вуд является частой посетительницей распродаж и секонд-хендов. Недавно она случайно наткнулась на винтажную сумку известной марки сумок, но сначала не поверила, что ей досталась такая ценная вещь всего за 4 фунта (220 грн).

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Госпожа Вуд говорит, что наткнулась на находку случайно: сумка лежала смятая под кучей обычных сумок, рассказывает женщина на видео в своем Tiktok.

Ролик с находкой Холли стал популярным в социальных сетях — набрал 32 тыс. просмотров и сотни комментариев под опубликованным видео. Британка говорит, что взяв эту сумку в свои руки, то сразу заметила высокое качество материала, а затем — логотип известного бренда на передней части.

"Я думаю, что я только что нашла сумку Mulberry в своем местном благотворительном магазине за £4. Я просто не могу поверить", — сказала Холли.

После более внимательного осмотра она заметила классическую клетчатую подкладку, которую использовали в старых коллекциях Mulberry. Затем британка нашла бирку с логотипом внутри, а также золотой диск с серийным номером снаружи, подтверждающий подлинность товара.

Холли призналась, что очень любит дизайнерские сумки и ей часто везет с такими находками в секонд-хендах. Она предположила, что эта модель, возможно, происходит из конца 80-х или начала 90-х годов.

"Не могу поверить, что чуть не пропустила ее — она была буквально лежала смятой среди других сумок!" — рассказала британка.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео госпожи Вуд, многие пользователи отметили схожесть сумки с винтажными моделями Mulberry. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Все признаки на месте. Сомнительно, что фальсификаторы пытались бы воссоздать такой редкий старый дизайн";

"У меня есть сумка Mulberry из 90-х — подкладка точно такая же. Выглядит аутентично";

"Отличная находка, Холли! Сумка может стоить от £300 до £400 (22, 5 тыс. грн)";

"Возможно, это винтажная модель из конца 80-х. Просто супер находка".

Ранее Фокус сообщал, что самую первую в мире сумку Hermes Birkin продали за рекордную сумму. Сумка принадлежала известной французской актрисе и певице Джейн Биркин и была продана на аукционе в Париже 10 июля за почти $10 млн.

Впоследствии стало известно, как женщина купила в секонд-хенде дизайнерское платье за 55 грн. Когда женщина отыскивала по марке реальную цену за эту летнюю одежду, то оказалось, что они в десятки раз дороже той суммы, которую заплатила за покупку.