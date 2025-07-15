Жінка знайшла на розпродажі вінтажну сумку: її реальна вартість здивувала (відео)

38-річна мешканка британського Манчестера Голлі Вуд є частою відвідувачкою розпродажів і секонд-гендів. Нещодавно вона випадково наткнулася на вінтажну сумку відомої марки сумок, але спочатку не повірила, що їй дісталася така коштовна річ лише за 4 фунти (220 грн).

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Пані Вуд каже, що натрапила на знахідку випадково: сумка лежала зім’ята під купою звичайних торбин, розповідає жінка на відео у своєму Tiktok.

Ролик зі знахідкою Голлі став популярним у соціальних мережах — набрав 32 тис. переглядів і сотні коментарів під опублікованим відео. Британка каже, що взявши цю сумку до своїх рук, то відразу помітила високу якість матеріалу, а потім — логотип відомого бренду на передній частині.

"Я думаю, що я щойно знайшла сумку Mulberry у своєму місцевому благодійному магазині за £4. Я просто не можу повірити", — сказала Голлі.

Після уважнішого огляду вона помітила класичну клітчасту підкладку, яку використовували у старих колекціях Mulberry. Потім британка знайшла бирку з логотипом усередині, а також золотий диск із серійним номером зовні, що підтверджує автентичність товару.

Голлі зізналася, що дуже любить дизайнерські сумки та їй часто щастить із такими знахідками у секонд-гендах. Вона припустила, що ця модель, можливо, походить із кінця 80-х або початку 90-х років.

"Не можу повірити, що ледве не пропустила її — вона була буквально лежала зім’ятою серед інших сумок!" — розповіла британка.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео пані Вуд, багато користувачів відзначили схожість сумки з вінтажними моделями Mulberry. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Усі ознаки на місці. Сумнівно, що фальсифікатори намагалися б відтворити такий рідкісний старий дизайн";

"У мене є сумка Mulberry з 90-х — підкладка точно така сама. Виглядає автентично";

"Чудова знахідка, Голлі! Сумка може коштувати від £300 до £400 (22, 5 тис. грн)";

"Можливо, це вінтажна модель із кінця 80-х. Просто супер знахідка".

Раніше Фокус повідомляв, що найпершу у світі сумку Hermes Birkin продали за рекордну суму. Сумка належала відомій французькій акторці та співачці Джейн Біркін та була продана на аукціоні в Парижі 10 липня за майже $10 млн.

Згодом стало відомо, як жінка купила в секонд-генді дизайнерську сукню за 55 грн. Коли жінка відшукувала за маркою реальну ціну за цей літній одяг, то виявилося, що вони в десятки разів дорожче за ту суму, яку заплатила за покупку.