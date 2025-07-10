Історичний рекорд: найпершу у світі сумку Hermes Birkin продали за $10 млн (фото)

Першу сумку Birkin, що належала французькій акторці та співачці Джейн Біркін, на честь якої її було створено і названо, продано на аукціоні в Парижі 10 липня за рекордні 7 млн євро (близько $8,2 млн). Підсумкова ціна продажу склала 8,58 млн євро з урахуванням комісії та зборів ($10 млн).

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Ця сума побила попередній рекорд для дамської сумки, встановлений аукціоністом Sotheby's. Тоді вона склала $513 040 за сумку Retourne Kelly 28 з діамантами з білого гімалайського нільського крокодила, повідомляє АР.

Початкова ціна сумки не повідомляється, але під час торгів за неї розгорілася запекла сутичка. Десятихвилинна битва між дев'ятьма колекціонерами зрештою завершилася перемогою приватного колекціонера з Японії, ім'я якого не називають.

Сумка, що стала предметом розкоші і показником статусу, народилася внаслідок випадкової зустрічі Джейн під час перельоту до Лондона в 1980-х роках з тодішнім главою Hermès Жаном-Луї Дюма.

Вони розговорилися після того, як вона впустила кілька своїх речей на підлогу.

Джейн запитала Дюма, чому Hermès не випустить сумку більшого розміру, і накидала на паперовому пакеті ескіз універсальної, на її думку, сумки, яка б їй підійшла для всіх її речей.

Недовго думаючи Дюма замовив для неї зразок 1984 року, і, задоволена, вона погодилася, коли Hermès запитав, чи можна комерціалізувати сумку під її ім'ям.

На сумці залишилися потертості та сліди від наклейок Фото: Getty

Надалі сумка набула величезної популярності, і попри її величезну ціну, список очікування на неї може становити роки.

Пізніше Hermès подарував Джейн Біркін ще чотири сумки Birkin.

Акторка одного разу задумалася перед своєю смертю 2023 року у віці 76 років, що в некрологах на її ім'я, найімовірніше, буде написано: "Мені подобається ця сумка" або щось на кшталт цього".

"Немає жодних сумнівів, що оригінальна сумка Birkin — воістину унікальний екземпляр — унікальний фрагмент історії моди, який перетворився на феномен попкультури, що найвишуканішим чином символізує розкіш. Неймовірно, що сумка, спочатку створена Hermès як практичний аксесуар для Джейн Біркін, стала найбажанішою сумкою в історії", — сказала Морган Халімі, голова відділу сумок і моди аукціонного дому Sotheby's.

Сумка Джейн — єдина у своєму роді. Наприклад, тільки у неї є незнімний плечовий ремінь, що відповідало характеру Джейн і її способу життя. Загалом від наступних моделей цей аксесуар відрізняли сім елементів дизайну ручної роботи.

До сумки також додавалися кусачки для нігтів, які кріпилися до плечового ременя, оскільки Джейн ніколи не носила довгі нафарбовані нігті.

Сумка, яку Hermès виготовив для неї вручну на основі наявної моделі Haut A Courroies, також має позолочену латунну фурнітуру, заклепки на дні та інші деталі, що відрізняють її від комерційних Birkin. Оригінал прикрашали ініціалами зірки J.B. на передньому клапані під замком.

На ній залишилися заломи, потертості та сліди від наклейок.

Ця сумка двічі змінювала власника. У 1994 році Біркін виставила її на аукціон на користь благодійної організації з боротьби зі СНІДом. Потім вона знову пішла з молотка 2000-го і відтоді зберігалася в приватній колекції.

Джейн Біркін померла 16 липня 2023-го, вперше за два роки залишившись сама. Вона сама попросила про це своїх опікунів.

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