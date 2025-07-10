Исторический рекорд: самую первую в мире сумку Hermes Birkin продали за $10 млн (фото)

Первая сумка Birkin, принадлежавшая французской актрисе и певице Джейн Биркин, в честь которой была создана и названа, продана на аукционе в Париже 10 июля за рекордные 7 млн евро (около $8,2 млн). Итоговая цена продажи составила 8,58 млн евро с учетом комиссии и сборов ($10 млн).

Related video

Эта сумма побила предыдущий рекорд для дамской сумки, установленный аукционистом Sotheby’s. Тогда она составила $513 040 за сумку Retourne Kelly 28 с бриллиантами из белого гималайского нильского крокодила, сообщает АР.

Первоначальная цена сумки не сообщается, но в ходе торгов за нее разгорелась ожесточенная схватка. Десятиминутная битва между девятью коллекционерами в конечном итоге завершилась победой частного коллекционера из Японии, имя которого не называют.

Сумка, ставшая предметом роскоши и показателем статуса, родилась в результате случайной встречи Джейн во время перелета в Лондон в 1980-х годах с тогдашним главой Hermès Жаном-Луи Дюма.

Они разговорились после того, как она уронила несколько своих вещей на пол.

Джейн спросила Дюма, почему Hermès не выпустит сумку большего размера, и набросала на бумажном пакете эскиз универсальной, по ее мнению, сумки, которая бы ей подошла для всех ее вещей.

Недолго думая Дюма заказал для нее образец в 1984, и, польщенная, она согласилась, когда Hermès спросил, можно ли коммерциализировать сумку под ее именем.

На сумке остались потертости ии следы от наклеек Фото: Getty

В дальнейшем сумка приобрела огромную популярность, и несмотря на ее огромную цену, список ожидания на нее может составлять годы.

Позже Hermès подарил Джейн Биркин еще четыре сумки Birkin.

Актриса однажды задумалась перед своей смертью в 2023 году в возрасте 76 лет, что в некрологах на ее имя, скорее всего, будет написано: "Мне нравится эта сумка" или что-то в этом роде".

"Нет никаких сомнений, что оригинальная сумка Birkin — поистине уникальный экземпляр — уникальный фрагмент истории моды, превратившийся в феномен поп-культуры, который самым изысканным образом символизирует роскошь. Невероятно, что сумка, изначально созданная Hermès как практичный аксессуар для Джейн Биркин, стала самой желанной сумкой в ​​истории", — сказала Морган Халими, глава отдела сумок и моды аукционного дома Sotheby’s.

Сумка Джейн – единственная в своем роде. Например, только у нее есть несъемный плечевой ремень, что отвечало характеру Джейн и ее образу жизни. Всего от проследующих моделей этот аксесуар отличали семь элемиентов дизайна ручной работы.

К сумке также прилагались кусачки для ногтей, которые крепились к плечевому ремню,поскольку Джейн никогда не носила длинные накрашенные ногти.

Сумка, которую Hermès изготовил для нее вручную на основе существующей модели Haut A Courroies, также имеет позолоченную латунную фурнитуру, заклепки на дне и другие детали, отличающие ее от коммерческих Birkin. Оригинал украшали инициалами звезды J.B. на переднем клапане под замком.

На ней остались заломы, потертости и следы от наклеек.

Эта сумка дважды меняла владельца. В 1994 году Биркин выставила ее на аукцион в пользу благотворительной организации по борьбе со СПИДом. Затем она снова ушла с молотка в 2000-м и с тех пор хранилась в частной коллекции.

Джейн Биркин умерла 16 июля 2023-го, впервые за два года оставшись одна. Она сама попросила об этом своих опекунов.

Ранее Фокус писал, что:

Мы также рассказывали, что сумка от бренда Мэри-Кейт и Эшли Олсен стала популярней культовой Hermès Birkin.