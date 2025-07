"Это не роскошь": женщина объяснила, почему поехала в отпуск без детей с потребностями (видео)

38-летняя мама двоих детей Кейла Сквайр попала под критику пользователей в сети из-за того, что она "сливает" малышей и уезжает в отпуск без них. Женщина ответила на упреки пользователей соцсетей, считая, что поступает разумно и имеет достаточные аргументы в свою защиту.

Related video

Канадка убеждена, что отдавая детей в детский клуб на время своего отдыха позволяет ей "получить перерыв от постоянного ухода за детьми и стать лучшей мамой", сообщает WhatstheJam.

Вместе со своим мужем Ароном паре пришлось столкнуться с претензиями со стороны подписчиков в соцсетях: они упрекали равнодушие и попытки "слить" своих 5-летнего Элая и 4-летнюю Вайду в детский лагерь. Но супруги Сквайры говорят, что в этой идее есть своя логика, которую большинство подписчиков откровенно игнорируют.

Женщина рассказывает, что ее в комментариях к ролику называли эгоистичной и ленивой, а ее лучшая подруга была шокирована решением Кайлы. Но канадка развеяла контраргументы других пользователей и подруги, объяснив в чем видит преимущество как для себя с мужем, так и детей.

"Именно такие реакции заставляют родителей молчать о своих решениях, потому что они знают, что их осудят, даже не разобравшись в контексте. Даже некоторые члены семьи выражали сомнения — особенно относительно безопасности. Сделать выбор в пользу детского клуба стало психологически трудно — приходилось оправдываться еще до того, как мы вообще что-то попробовали", — говорит госпожа Сквайр.

Кейла со своими детьми Вайда (4) и Элай (5) со своими детьми Фото: Instagram

Будучи мамой двух "солнечных детей", жизнь с которыми женщина освещает в Instagram, она долго колебалась, и в конце концов эмоциональное выгорание и усталость от обязанностей заставили ее задуматься, как лучше действовать в такой ситуации. Канадка говорит, что ситуация была довольно угрожающей в тот момент, но когда впервые она попыталась отдать детей в детский лагерь во время поездки в Мексику, она поняла, что нашла идеальное решение проблемы.

Позже она повторила опыт на круизном лайнере Wonder of the Seas в феврале 2025 года. Теперь, шутит Кейла, дети сами ее спрашивают о "детском клубе" еще до того, как распакуют чемоданы.

"Детский клуб дал нам время, чтобы выдохнуть. А для мамы двух невероятных детей — это роскошь. Я увидела, что дети не просто в безопасности — они были в восторге, а я смогла вернуться к ним спокойной и внимательной", — призналась женщина.

Она добавляет, что как мама двоих детей с особыми потребностями, ее поступок не означает "сплавить детей", а умение "признать свои границы и дать действиями лучшую версию себя, а не остатки сил".

"Мы возвращаемся к ним восстановленными, не истощенными. Все что-то получают: дети — новый опыт, родители — передышку. Есть такое негласное убеждение, что хорошие родители не имеют права уставать. Но правда в том, что отдых — это не роскошь. Это — основа моего ресурса, чтобы присутствовать для своих детей"", — подчеркивает Кейла.

Канадка говорит, ее часто осуждали за методы ее воспитания, когда дети пользуются планшетами в ресторане, когда ее аутичный сын сидит в коляске в супермаркете, когда у них случаются истерики в аэропорту из-за сенсорной перегрузки.

"Такие моменты накапливаются. Они заставляют тебя сомневаться в себе... пока не вспомнишь, что только ты знаешь, что лучше всего для твоего ребенка. Выбирать отдых — это не слабость. Это способ научить детей, что благосостояние всех имеет значение. В том числе и твое собственное", — констатирует госпожа Сквайр.

Ранее Фокус сообщал, как женщина "взломала" систему посадки в самолет ради детей. Действия жительницы США назвали "хитрыми", однако многие выразили недовольство в соцсетях.

Впоследствии стало известно, как мама спросила дочь, за что она любит свою учительницу. Девочка Мия рассказала маме, за что любит свою учительницу, и ее слова оказались неожиданно трогательными.