"Це не розкіш": жінка пояснила, чому поїхала у відпустку без дітей з потребами (відео)

38-річна мама двох дітей Кейла Сквайр потрапила під критику користувачів у мережі через те, що вона "зливає" малюків та їде у відпустку без них. Жінка відповіла на закиди юзерів соцмереж, вважаючи, що чинить розумно та має достатні аргументи на свій захист.

Канадка переконана, що віддаючи дітей у дитячий клуб на час свого відпочинку дозволяє їй "отримати перерву від постійного догляду за дітьми та стати кращою мамою", повідомляє WhatstheJam.

Разом зі своїм чоловіком Ароном парі довелося зіткнутися з претензіями зі сторони підписників у соцмережах: вони закидали байдужість та намагання "злити" своїх 5-річного Елая та 4-річну Вайду до дитячого табору. Та подружжя Сквайрів каже, що в цій ідеї є своя логіка, яку більшість дописувачів відверто ігнорують.

Жінка переповідає, що її в коментарях до ролика називали егоїстичною та лінивою, а її найкраща подруга була шокована рішенням Кайли. Та канадка розвіяла контраргументи інших користувачів і подруги, пояснивши в чому бачить перевагу як для себе з чоловіком, так і дітей.

"Саме такі реакції змушують батьків мовчати про свої рішення, бо вони знають, що їх засудять, навіть не розібравшись у контексті. Навіть деякі члени родини висловлювали сумніви — особливо щодо безпеки. Зробити вибір на користь дитячого клубу стало психологічно важко — доводилося виправдовуватись ще до того, як ми взагалі щось спробували", — каже пані Сквайр.

Кейла зі своїми дітьми Вайда (4) та Елай (5) Фото: Instagram

Будучи мамою двох "сонячних дітей", життя з якими жінка висвітлює в Instagram, вона довго вагалася, та зрештою емоційне вигорання та втома від обов'язків змусили її задуматися, як краще діяти в такій ситуації. Канадка каже, що ситуація була доволі загрозливою в ту мить, але коли вперше вона спробувала віддати малюків до дитячого табору під час поїздки до Мексики, вона зрозуміла, що знайшла ідеальне розв'язання проблеми.

Пізніше вона повторила досвід на круїзному лайнері Wonder of the Seas у лютому 2025 року. Тепер, жартує Кейла, діти самі її питають про "дитячий клуб" ще до того, як розпакують валізи.

"Дитячий клуб дав нам час, щоб видихнути. А для мами двох нейровідмінних дітей — це розкіш. Я побачила, що діти не просто в безпеці — вони були у захваті, а я змогла повернутися до них спокійною і уважною", — зізналася жінка.

Вона додає, що як мама двох дітей з особливими потребами, її вчинок не означає "сплавити дітей", а вміння "визнати свої межі та дати діями краще версію себе, а не залишки сил".

"Ми повертаємось до них відновленими, не виснаженими. Усі щось отримують: діти — новий досвід, батьки — перепочинок. Є таке негласне переконання, що хороші батьки не мають права втомлюватися. Але правда в тому, що відпочинок — це не розкіш. Це — основа мого ресурсу, щоб бути присутньою для своїх дітей"", — підкреслює Кейла.

Канадка говорить, її часто засуджували за методи її виховання, коли діти користуються планшетами в ресторані, коли її аутичний син сидить у візку в супермаркеті, коли у них трапляються істерики в аеропорту через сенсорне перевантаження.

"Такі моменти накопичуються. Вони змушують тебе сумніватися в собі… допоки не згадаєш, що лише ти знаєш, що найкраще для твоєї дитини. Обирати відпочинок — це не слабкість. Це спосіб навчити дітей, що добробут усіх має значення. В тому числі й твій власний", — констатує пані Сквайр.

