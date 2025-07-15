Невеста и родственники позировали для портрета на свадьбе: одна ошибка разрушила все (фото)

Одна канадка рассказала, что готовит для своих свекров подарок на 30-летие их брака, однако в нем есть одна существенная "ошибка". Оказывается, что когда фотограф делал фотографии молодоженов и их семей, то его неудачные решения остались зафиксированы на фотографиях.

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Героиня истории говорит, что кроме неправильного расположения людей и плохих снимков, свояченица надела платье одного цвета с невестой, говорится в заметке на одном из форумов Reddit.

На обнародованных фотографиях можно увидеть, как в кадре видно женщину в длинном белом платье с пышными рукавами — очень похожей на свадебное — которая сидит в центре среди 19 родственников. Но это была не невеста — это была ее свояченица, тогда как настоящая невеста сидела слева от нее, в фате и кружевном платье цвета слоновой кости, которое было почти полностью закрыто ребенком на ее коленях. Еще двое детей сидели на полу у ее ног.

В центре фотографии оказалась не невеста, а свояченица Фото: Reddit

Автор сообщения попросила, может ли кто-то из умелых фотошоперов изменить цвет платья свояченицы, чтобы она "сливалась" с темной одеждой других членов семьи. Она также поинтересовалась, можно ли переместить троих детей так, чтобы они были перед свояченицей — своей мамой — "чтобы внимание было сосредоточено на невесте, как и положено".

Для помощи с редактированием она также выложила фото невесты, которая сидит на стуле без племянниц на коленях, чтобы было видно платье полностью.

Невеста, ее муж и свекры Фото: Reddit

"Я добавила еще одно фото невесты, чтобы вы имели полное представление о ее платье без детей впереди или на коленях", — написала автор сообщения.

Затем сама невеста рассказала подробности тех снимков. Она говорит, что выбрала платье с цветами золота и слоновой кости, а сама свадьба проходила в Британской Колумбии (Канада).

"Как по мне, фотограф был под кайфом от местного "золотого" каннабиса", — рассказала женщина, добавив, что пыталась изменить цвет платья свояченицы, но фотограф потерял все негативы.

Также невеста рассказывает, что свояченица "никогда не жалела об этом и не попросила прощения", однако она не держит зла на нее. Сейчас женщина думает, как успеть к знаменательной дате и успеть подарить отредактированное фото.

Реакция соцсетей

Комментаторы не могли поверить, что свояченица невесты надела белое на ее свадьбу. Также многие критиковали фотографа "под кайфом", который не выполнил свою работу, за которую ему заплатили. Больше всего юзеры откликнулись на следующие реплики:

"Когда я впервые увидел это фото, подумал, что это либо однополая свадьба, либо двойная свадьба с двумя невестами";

"Вау, 30 лет с такой свояченицей. Нужно обновление";.

"Сестра жениха действительно сделала все, чтобы испортить фото — и платьем, и тем, что посадила своих детей перед самой невестой";

"Но мне очень понравились те невероятные фотошопы, где все исправили";

"Странно, что свояченица не в курсе о привычном правиле: в белом роскошном платье может быть только невеста. Кто-то явно завидовал вашему браку, мэм".

Ранее Фокус рассказывал, как мать жениха появилась на церемонии в свадебном платье и вуали. Свадебная церемония в один миг превратилась в спектакль, когда мать жениха появилась в образе невесты.

Впоследствии стало известно, что невесту раскритиковали в сети из-за ее поступка перед торжеством. За два месяца она решила взять с гостей дополнительные деньги — этот поступок вызвал удивление и жесткую критику со стороны интернет-пользователей.