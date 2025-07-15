Наречена та родичі позували для портрету на весіллі: одна помилка зруйнувала все (фото)

Одна канадка розповіла, що готує для своїх свекрів подарунок на 30-річчя їхнього шлюбу, однак у ньому є одна суттєва "помилка". Виявляється, що коли фотограф робив світлини наречених та їхніх родин, то його невдалі рішення залишилися зафіксовані на світлинах.

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Героїня історії каже, що окрім неправильного розташування людей та поганих знімків, своячка одягнула сукню одного кольору з нареченою, йдеться у дописі на одному з форумів Reddit.

На оприлюднених світлинах можна побачити, як у кадрі видно жінку в довгій білій сукні з пишними рукавами — дуже схожій на весільну — яка сидить у центрі серед 19 родичів. Але це була не наречена — це була її своячка, тоді як справжня наречена сиділа ліворуч від неї, у фаті та мереживній сукні кольору слонової кістки, яка була майже повністю закрита дитиною на її колінах. Ще двоє дітей сиділи на підлозі біля її ніг.

В центрі світлини опинилася не наречена, а своячка Фото: Reddit

Авторка допису попросила, чи може хтось зі вмілих фотошоперів змінити колір сукні своячки, щоб вона "зливалася" з темним одягом інших членів родини. Вона також поцікавилася, чи можна перемістити трьох дітей так, щоб вони були перед своячкою — своєю мамою — "щоб увага була зосереджена на нареченій, як і належить".

Для допомоги з редагуванням вона також виклала фото нареченої, яка сидить на стільці без племінниць на колінах, щоб було видно сукню повністю.

Наречена, її чоловік та свекри Фото: Reddit

"Я додала ще одне фото нареченої, щоб ви мали повне уявлення про її сукню без дітей попереду чи на колінах", — написала авторка допису.

Потім сама наречена розповіла подробиці тих знімків. Вона каже, що обрала сукню з кольорами золота та слонової кістки, а саме весілля відбувалося в Британській Колумбії (Канада).

"Як на мене, фотограф був під кайфом від місцевого "золотого" канабісу", — розповіла жінка, додавши, що намагалася змінити колір сукні своячки, та фотограф загубив усі негативи.

Також наречена розповідає, що своячка "ніколи не шкодувала про це й не попросила вибачення", однак вона не тримає зла на неї. Наразі жінка думає, як встигнути до знаменної дати та встигнути подарувати відредаговане фото.

Реакція соцмереж

Коментатори не могли повірити, що своячка нареченої одягла біле на її весілля. Також багато хто критикував фотографа "під кайфом", який не виконав свою роботу, за яку йому заплатили. Найбільше юзери відгукнулися на наступні репліки:

"Коли я вперше побачив це фото, подумав, що це або одностатеве весілля, або подвійне весілля з двома нареченими";

"Вау, 30 років з такою своячкою. Потрібне оновлення";.

"Сестра нареченого справді зробила все, щоб зіпсувати фото — і сукнею, і тим, що посадила своїх дітей перед самою нареченою";

"Але мені дуже сподобались ті неймовірні фотошопи, де все виправили";

"Дивно, що своячка не в курсі про звичне правило: в білій розкішній сукні може бути лише наречена. Хтось явно заздрив вашому шлюбу, мем".

Раніше Фокус розповідав, як мати нареченого з'явилася на церемонії у весільній сукні та вуалі. Весільна церемонія в одну мить перетворилася на спектакль, коли мати нареченого з'явилася в образі нареченої.

Згодом стало відомо, що наречену розкритикували в мережі через її вчинок перед урочистостями. За два місяці вона вирішила взяти з гостей додаткові гроші — цей вчинок викликав здивування та жорстку критику зі сторони інтернет-користувачів.