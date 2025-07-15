Хозяин большого собаки принес домой котенка: знакомство пошло не по плану (видео)

Мирное лежание золотистого ретривера прервалось, когда он наконец заметил суетливого котенка. Их первая встреча превратилась в трогательную сцену дружбы между двумя животными.

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В TikTok набирает популярность трогательное видео, в котором золотистый ретривер осознает, что в его доме появился новый пушистый сосед — крошечный котенок. Ролик с умилительной реакцией пса уже набрал более 1,4 миллиона просмотров.

Хозяин животных опубликовал видео, на котором собака спокойно лежит на диване, совершенно игнорируя суетящегося позади бело-серого котенка.

"Наблюдаю, как долго мой золотистый ретривер не понимает, что я принес домой котенка", — гласит подпись к ролику.

Когда собака наконец замечает нового члена семьи, его реакция — это чистейший восторг: пес возбужденно виляет хвостом и устраивает веселую погоню за котенком, который, похоже, абсолютно не обеспокоен размером своего нового друга.

Пользователи TikTok были в восторге от взаимодействия животных.

"Собака такая: да, мы будем друзьями и будем играть целыми днями каждый день, навсегда", — написал один из комментаторов.

Другие делились собственным опытом.

"Мой голдендудль обожает нашу кошку с тех пор, как она была котенком! Он действует ей на нервы, но она все равно прижимается к нему, чтобы согреться", — написал один их них.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты подтверждают: золотистые ретриверы обычно отлично ладят с кошками благодаря своему добродушному и ласковому характеру. Однако специалисты напоминают, что успешное знакомство требует времени, терпения и постепенности.

Ранее Фокус сообщал, что бабушка придумала, как порадовать щенка после травмы. Трогательное видео с этим моментом стало вирусным в сети.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.