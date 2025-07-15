Господар великого собаки приніс додому кошеня: знайомство пішло не за планом (відео)

Мирне лежання золотистого ретривера перервалося, коли він нарешті помітив метушливе кошеня. Їхня перша зустріч перетворилася на зворушливу сцену дружби між двома тваринами.

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У TikTok набирає популярності зворушливе відео, в якому золотистий ретривер усвідомлює, що в його будинку з'явився новий пухнастий сусід — крихітне кошеня. Ролик із зворушливою реакцією пса вже набрав понад 1,4 мільйона переглядів.

Господар тварин опублікував відео, на якому собака спокійно лежить на дивані, абсолютно ігноруючи біло-сіре кошеня, що метушиться позаду.

"Спостерігаю, як довго мій золотистий ретривер не розуміє, що я приніс додому кошеня", — свідчить підпис до ролика.

Коли собака нарешті помічає нового члена сім'ї, його реакція — це чистісінький захват: пес збуджено виляє хвостом і влаштовує веселу гонитву за кошеням, яке, видно, абсолютно не стурбоване розміром свого нового друга.

Користувачі TikTok були в захваті від взаємодії тварин.

"Собака така: так, ми будемо друзями й будемо гратися цілими днями щодня, назавжди", — написав один із коментаторів.

Інші ділилися власним досвідом.

"Мій голдендудль обожнює нашу кішку відтоді, як вона була кошеням! Він діє їй на нерви, але вона все одно притискається до нього, щоб зігрітися", — написав один із них.

Видання Newsweek зазначає, що експерти підтверджують: золотисті ретривери зазвичай чудово ладнають із кішками завдяки своєму добродушному і ласкавому характеру. Однак фахівці нагадують, що успішне знайомство вимагає часу, терпіння і поступовості.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся придумала, як порадувати цуценя після травми. Зворушливе відео з цим моментом стало вірусним у мережі.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.