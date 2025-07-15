Плакал 10 часов: мать нашла необычный способ успокоить ребенка, у которого режутся зубы

Ханна Планкетт из Кентукки (США), мать пятимесячного ребенка, долго не могла найти способ успокоить малыша, у которого резались зубки. Когда решение наконец было найдено, ее опыт стал вирусным в соцсетях.

Related video

Маленький Оливер, которому скоро исполнится шесть месяцев, плакал с перерывами 10 часов, что сводило его мать с ума, и она уже находилась на грани нервного срыва, пишет Newsweek.

После многочисленных попыток уложить ребенка поспать хоть ненадолго, Ханна почти опустила руки. Однако она все же решила обратиться за помощью к YouTube.

Женщина начала искать видео с "механическими звуками". Хотя кому-то этот выбор мог показаться случайным, для Планкетт он был совершенно логичным.

"Папа и дедушка Оливера — оба механики. Моя свекровь работает администратором в семейном бизнесе и даже присматривает за нашим сыном в течение дня в офисе!" – объяснила она.

Ранее семья отмечала, что мальчик "всегда был очень доволен" тем, как его бабушка проводит время на работе.

"Наше предположение было основано на шуме", — сказала Ханна. По ее мнению, шум от работы механиков, ремонтирующих автомобили, действовал на маленьких детей примерно так же, как белый шум.

Одна из часто рекомендуемых для родителей маленьких детей, которые плохо спят, польза белого шума для младенцев была особенно ярко продемонстрирована в исследовании 1990 года, опубликованном в журнале "Архивы детских болезней".

Ученые, исследовав особенности сна 40 новорожденных, обнаружили, что 80% из этой группы засыпали в течение 5 минут после прослушивания белого шума.

"После 10 долгих часов мы решили проверить эту теорию", — делится своим опытом молодая мама.

Мать ребенка включила видео с работой автомехаников Фото: Скриншот

К ее радости, малыш, услышав знакомые звуки, моментально успокоился и перестал капризничать.

Знакомый звук сразу же успокоил Оливера Фото: Скриншот

Своим опытом она поделилась в соцсетях, и ролик стал вирусным, собрав более 11 миллионов просмотров.

С тех пор такой шаг не раз ее выручал, но в случае, если Оливер перестанет реагировать на этот звук, Ханна готова искать новые.

Почему прорезывание зубов так беспокоит детей

Прорезывание зубов, термин, обозначающий неприятное ощущение, которое испытывает малыш во время прорезывания нового зуба, — распространенная проблема среди новоиспеченных родителей.

Это также может привести к ряду вторичных проблем. В одном исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, прорезывание зубов связывалось с повышенным кусанием, слюнотечением, трением десен, сосанием, раздражительностью, бессонницей, чесанием ушей, сыпью на лице, снижением аппетита к твердой пище и небольшим повышением температуры.

В эти дни дети особенно капризны и часто плачут и требуют повышенного внимания со стороны родителей.

Ранее Фокус писал, что пятилетний ребенок потратил $3000 по телефону, пока родители спали. Он заказал на Amazon игрушки.

Мы также рассказывали, что отец придумал, как успокоить одномесячного ребенка.