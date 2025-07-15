Плакав 10 годин: мати знайшла незвичайний спосіб заспокоїти дитину, у якої ріжуться зуби

Ханна Планкетт із Кентуккі (США), мати п'ятимісячної дитини, довго не могла знайти спосіб заспокоїти малюка, у якого різалися зубки. Коли рішення нарешті було знайдено, її досвід став вірусним у соцмережах.

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Маленький Олівер, якому скоро виповниться шість місяців, плакав з перервами 10 годин, що зводило його матір з розуму, і вона вже перебувала на межі нервового зриву, пише Newsweek.

Після численних спроб укласти дитину поспати хоч ненадовго, Ханна майже опустила руки. Однак вона все ж вирішила звернутися по допомогу до YouTube.

Жінка почала шукати відео з "механічними звуками". Хоча комусь цей вибір міг здатися випадковим, для Планкетт він був абсолютно логічним.

"Тато і дідусь Олівера — обидва механіки. Моя свекруха працює адміністратором у сімейному бізнесі і навіть доглядає за нашим сином протягом дня в офісі!" — пояснила вона.

Раніше сім'я зазначала, що хлопчик "завжди був дуже задоволений" тим, як його бабуся проводить час на роботі.

"Наше припущення було засноване на шумі", — сказала Ханна. На її думку, шум від роботи механіків, які ремонтують автомобілі, діяв на маленьких дітей приблизно так само, як білий шум.

Одна з часто рекомендованих для батьків маленьких дітей, які погано сплять, користь білого шуму для немовлят була особливо яскраво продемонстрована в дослідженні 1990 року, опублікованому в журналі "Архіви дитячих хвороб".

Учені, дослідивши особливості сну 40 новонароджених, виявили, що 80% із цієї групи засинали протягом 5 хвилин після прослуховування білого шуму.

"Після 10 довгих годин ми вирішили перевірити цю теорію", — ділиться своїм досвідом молода мама.

Мати дитини увімкнула відео з роботою автомеханіків Фото: Скриншот

На її радість, малюк, почувши знайомі звуки, моментально заспокоївся і перестав вередувати.

Знайомий звук одразу ж заспокоїв Олівера Фото: Скриншот

Своїм досвідом вона поділилася в соцмережах, і ролик став вірусним, зібравши понад 11 мільйонів переглядів.

Відтоді такий крок неодноразово її виручав, але в разі, якщо Олівер перестане реагувати на цей звук, Ханна готова шукати нові.

Чому прорізування зубів так турбує дітей

Прорізування зубів, термін, що позначає неприємне відчуття, яке відчуває малюк під час прорізування нового зуба, — поширена проблема серед новоспечених батьків.

Це також може призвести до низки вторинних проблем. В одному дослідженні, опублікованому в журналі Pediatrics, прорізування зубів пов'язували з підвищеним кусанням, слинотечею, тертям ясен, смоктанням, дратівливістю, безсонням, свербінням вух, висипанням на обличчі, зниженням апетиту до твердої їжі та невеликим підвищенням температури.

У ці дні діти особливо примхливі, часто плачуть і потребують підвищеної уваги з боку батьків.

Раніше Фокус писав, що п'ятирічна дитина витратила $3000 по телефону, поки батьки спали. Вона замовила на Amazon іграшки.

Ми також розповідали, що батько придумав, як заспокоїти одномісячну дитину.