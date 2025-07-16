Вечерняя ванна: девушка обнаружила в своем бассейне неожиданного гостя (видео)

Во время отдыха у бассейна женщина заметила, как кто-то неожиданно оказался в воде. Таинственным отдыхающим была ее собака, решившая устроить себе вечерний заплыв.

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В ролике, опубликованном пользователем @reefthegolden_ в TikTok, золотистый ретривер по кличке Рифа спокойно плавает в бассейне, как будто это его личный спа. Видео собрало более 2,2 миллиона просмотров и свыше 316 тысяч лайков.

Обычная встреча друзей у бассейна подарила пользователям соцсетей новое вирусное видео, когда женщина заметила движение в воде рядом с собой. Выяснилось, что это ее собака решил себе устроить вечернюю ванну.

Надпись на видео гласит: "Она помешана на воде", а шуточная подпись от лица собаки звучит: "Не обращайте внимания, я просто искупаюсь вечером".

В комментариях пользователи отреагировали с юмором и заботой:

"Купите ему спасательный жилет! У моей собаки есть такой — это супер";

"Он может стать русалкой!";

"Представьте, если он прославится как олимпийский чемпион по плаванию и забудет, кто вы такие".

Однако больше всего людей обеспокоило здоровье ушей Рифы: постоянное плавание может привести к инфекциям. Хозяйка поспешила всех успокоить. Она тщательно ухаживает за питомцем и всегда вытирает ему уши после купания.

Как отмечает Американский клуб собаководства (AKC), далеко не все собаки одинаково хорошо чувствуют себя в воде. А особенности анатомии ушного канала у псов делают их более уязвимыми к ушным инфекциям, особенно после частых водных процедур.

Ранее Фокус сообщал, что бабушка придумала, как порадовать щенка после травмы. Трогательное видео с этим моментом стало вирусным в сети.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.