Вечірня ванна: дівчина виявила у своєму басейні несподіваного гостя (відео)

Під час відпочинку біля басейну жінка помітила, як хтось несподівано опинився у воді. Таємничим відпочивальником був її собака, який вирішив влаштувати собі вечірній заплив.

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У ролику, опублікованому користувачем @reefthegolden_ в TikTok, золотистий ретривер на прізвисько Рифа спокійно плаває в басейні, ніби це його особистий спа. Відео зібрало понад 2,2 мільйона переглядів і понад 316 тисяч лайків.

Звичайна зустріч друзів біля басейну подарувала користувачам соцмереж нове вірусне відео, коли жінка помітила рух у воді поруч із собою. З'ясувалося, що це її собака вирішив собі влаштувати вечірню ванну.

Напис на відео свідчить: "Вона схиблена на воді", а жартівливий підпис від імені собаки звучить: "Не звертайте уваги, я просто скупаюся ввечері".

У коментарях користувачі відреагували з гумором і турботою:

"Купіть йому рятувальний жилет! У мого собаки є такий — це супер";

"Він може стати русалкою!";

"Уявіть, якщо він прославиться як олімпійський чемпіон із плавання і забуде, хто ви такі".

Однак найбільше людей занепокоїло здоров'я вух Рифи: постійне плавання може призвести до інфекцій. Господиня поспішила всіх заспокоїти. Вона ретельно доглядає за вихованцем і завжди витирає йому вуха після купання.

Як зазначає Американський клуб собаківництва (AKC), далеко не всі собаки однаково добре почуваються у воді. А особливості анатомії вушного каналу у псів роблять їх більш вразливими до вушних інфекцій, особливо після частих водних процедур.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся придумала, як порадувати цуценя після травми. Зворушливе відео з цим моментом стало вірусним у мережі.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.