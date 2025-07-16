Школьница приехала на выпускной в сопровождении копа: как он спас ее 17 лет назад (фото)

17-летняя Дженив Фитт приехала на выпускной в сопровождении родителей и необычного гостя, который спас их семью Фиттов до рождения девушки. Этим спасителем оказался правоохранитель, который в 2008 году помог супругам в самый важный момент.

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Это событие произошло в графстве Саффолк, где в компании родителей к 17-летней школьнице присоединился уже офицер Берк в полном обмундировании, сообщает WhatstheJam.

Правоохранитель не скрывает, что приглашение на выпускной школьницы было "большой честью" и он не смог отказаться. Сейчас полицейский имеет звание констебля и работает в подразделении по вопросам дорожной безопасности и вооруженного патрулирования.

Дженив приехала на выпускной на полицейской машине Фото: Jam Press

"Фитты всегда поддерживали полицию, и приятно, что мы остались на связи после стольких лет", — признается коп.

Отец Дженви, Дэвид Фитт, рассказывает, как именно Берк помог его семье в далеком 2008 году. Тогда он вместе с женой спешили в роддом, у которой неожиданно начались предродовые схватки.

Они не успели доехать до больницы и вынуждены были остановиться возле чайной комнаты на главной улице в Иксворте, где им посчастливилось встретить Берка, который случайно оказался рядом. Без всякой подготовки, Берк помог родить ребенка прямо в машине.

"Мы сознательно поддерживали связь с Джонатаном, потому что он тогда очень нам помог. Было замечательно наблюдать, как он со временем стал полноценным офицером. А у Эви [домашнее имя Дженов] всегда будет хорошая история для рассказа", — рассказал Дэвид.

Сам отец шутит, что теперь надеется, что полицейский "не выйдет на пенсию до свадьбы дочери". Офицер Берк в ответ иронично заявил, что он приедет на любой экстренный вызов семьи Фиттов.

"Я предупредил семью, что если будет экстренный вызов во время поездки, мне придется ехать — но, к счастью, ничего не произошло!" — сказал британский полицейский.

Ранее стало известно, что девушка приехала на выпуск в гробу. Британка постоянно подвергалась буллингу в школе от своих одноклассниц, поэтому вместе с родителями придумала неожиданный способ проучить наглецов.

Впоследствии сообщалось, как школьник в стиле знаменитого киногероя прибыл на свой выпускной. Ахмет Каракая решил с помощью родителей решил воплотить этот замысел, ориентируясь на кадры из всемирно известной франшизы.