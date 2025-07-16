Школярка приїхала на випускний в супроводі копа: як він урятував її 17 років тому (фото)

17-річна Дженів Фітт приїхала на випускний у супроводі батьків і незвичного гостя, який врятував їхню сім'ю Фіттів до народження дівчини. Цим рятівником виявився правоохоронець, який у 2008 році допоміг подружжю в найважливіший момент.

Related video

Ця подія сталася у графстві Саффолк, де в компанії батьків до 17-річної школярки долучився вже офіцер Берк у повному обмундируванні, повідомляє WhatstheJam.

Правоохоронець не приховує, що запрошення на випускний школярки було "великою честю" і він не зміг відмовитися. Наразі поліціянт має звання констебля та працює у підрозділі з питань дорожньої безпеки та озброєного патрулювання.

Дженів приїхала на випуск на поліцейській машині Фото: Jam Press

"Фітти завжди підтримували поліцію, і приємно, що ми залишилися на зв’язку після стількох років", — зізнається коп.

Батько Дженві, Девід Фітт, розповідає, як саме Берк допоміг його родині в далекому 2008 році. Тоді він разом з дружиною поспішали до полового будинку, в якої неочікувано почалися передпологові перейми.

Вони не встигли доїхати до лікарні і змушені були зупинитися біля чайної кімнати на головній вулиці в Іксворті, де їм пощастило зустріти Берка, який випадково опинився поруч. Без жодної підготовки, Берк допоміг народити дитину просто в машині.

"Ми свідомо підтримували зв’язок з Джонатаном, бо він тоді дуже нам допоміг. Було чудово спостерігати, як він з часом став повноцінним офіцером. А в Еві [домашнє ім’я Дженів] завжди буде гарна історія для розповіді", — розповів Девід.

Сам батько жартує, що тепер має надію, що правоохоронець "не вийде на пенсію до весілля доньки". Офіцер Берк у відповідь іронічно заявив, що він приїде на будь-який екстрений виклик родини Фіттів.

"Я попередив сім’ю, що якщо буде екстрений виклик під час поїздки, мені доведеться їхати — але, на щастя, нічого не сталося!" — сказав британський полісмен.

Раніше стало відомо, що дівчина приїхала на випуск у труні. Британка постійно зазнавала булінгу в школі від своїх однокласниць, тому разом з батьками придумала неочікуваний спосіб провчити нахабок.

Згодом повідомлялося, як школяр у стилі знаменитого кіногероя прибув на свій випускний. Ахмет Каракая вирішив за допомогою батьків вирішив втілити цей задум, орієнтуючись на кадри з всесвітньовідомої франшизи.