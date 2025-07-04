Відчув себе Бондом: школяр у стилі знаменитого кіногероя прибув на свій випускний (відео)

16-річний школяр Ахмет Каракая вирішив незвично прибути на свій випускний в школі. Тоді юнак за допомогою батьків вирішив втілити цей задум, орієнтуючись на кадри з всесвітньовідомої кінофраншизи.

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Попри недешеві послуги пілота та гелікоптера (понад 292 тис.грн), така поява юнака повідомляє WhatstheJam.

Ролик зі школярем, який ефектно прибуває на випускний вечір на гелікоптері зі своєю дівчиною, став вірусним у мережі — набрав понад 11.7 млн переглядів, понад 1.8 млн вподобань та тисячі коментарів.

"Це був досвід, завдяки якому я почувався, як Джеймс Бонд! Побачити свою школу згори — це змусило мене усвідомити, як далеко я вже просунувся.Це було по-справжньому атмосферно", — зізнається молодий чоловік.

Сам хлопець розповідає, що почав займатися підприємництвом з юності. Спочатку він продавав старі речі, а потім зміг влаштувати бізнес з продажу товарів під маркою Vinted. Вже у 13 років Ахмет почав заробляти свої перші кишенькові гроші, а сам юнак з гордістю називає себе "молодим бізнесменом".

Наразі юнак оцінює свої статки у півмільйона фунтів і не збирається зупинятися на досягнутому. Головною мрією школяра — це стати одним з наймолодших мільйонерів у світі.

"Балансувати школу з бізнесом — це виснажливо, особливо коли після повного дня уроків ще потрібно працювати, але я залишаюсь дисциплінованим. Мої вихідні добре збалансовані — вранці працюю, а ввечері проводжу час з друзями чи дівчиною", — визнає підліток у розмові з журналістами.

Після випускного, юнак не приховує своїх подальших планів: переїхати в улюблену країну та продовжити підприємницький шлях. Також він думає над втіленням багаторічної мрії своєї мами — купити їй віллу в Туреччині з великою площею для господарства.

Ахмет каже, що його батьки дуже підтримують його прагнення, адже тато підлітка сам займається бізнесом, а от мама спочатку не була в захваті від його інтересу до підприємництва.

"Після того, як побачила мої досягнення, мама повністю мене підтримує. Коли я починав, мені справді потрібна була зовнішня мотивація, щоб не зважати на думку інших. Я провалив понад 40 спроб, перш ніж досяг успіху. Усе, чого я досяг, зробив самостійно та з гордістю можу сказати, що створив сам себе з нуля", — відверто говорить випускник.

Раніше Фокус повідомляв, що школярка приїхала на свій випускний у труні. Дівчину постійно цькували в школі однолітки, тому вона разом з батьками придумала, як провчити нахабних однокласниць.

Згодом стало відомо, як студентка взяла свого Лабубу на випускний і спровокувала скандал. Китаянка взяла популярну іграшку на випускний і вбрала її у випускну мантію, чим поставила директора в незручне становище та спровокувала палкі онлайн-дебати.