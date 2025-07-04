Почувствовал себя Бондом: школьник в стиле знаменитого киногероя прибыл на свой выпускной (видео)

16-летний школьник Ахмет Каракая решил необычно прибыть на свой выпускной в школе. Тогда юноша с помощью родителей решил воплотить этот замысел, ориентируясь на кадры из всемирно известной кинофраншизы.

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Несмотря на недешевые услуги пилота и вертолета (более 292 тыс.грн), такое появление юноши сообщает WhatstheJam.

Ролик со школьником, который эффектно прибывает на выпускной вечер на вертолете со своей девушкой, стал вирусным в сети — набрал более 11.7 млн просмотров, более 1.8 млн лайков и тысячи комментариев.

"Это был опыт, благодаря которому я чувствовал себя, как Джеймс Бонд! Увидеть свою школу сверху — это заставило меня осознать, как далеко я уже продвинулся, это было по-настоящему атмосферно", — признается молодой человек.

Сам парень рассказывает, что начал заниматься предпринимательством с юности. Сначала он продавал старые вещи, а потом смог устроить бизнес по продаже товаров под маркой Vinted. Уже в 13 лет Ахмет начал зарабатывать свои первые карманные деньги, а сам юноша с гордостью называет себя "молодым бизнесменом".

Сейчас юноша оценивает свое состояние в полмиллиона фунтов и не собирается останавливаться на достигнутом. Главной мечтой школьника — это стать одним из самых молодых миллионеров в мире.

"Балансировать школу с бизнесом — это утомительно, особенно когда после полного дня уроков еще нужно работать, но я остаюсь дисциплинированным. Мои выходные хорошо сбалансированы — утром работаю, а вечером провожу время с друзьями или девушкой", — признает подросток в разговоре с журналистами.

После выпускного, юноша не скрывает своих дальнейших планов: переехать в любимую страну и продолжить предпринимательский путь. Также он думает над воплощением многолетней мечты своей мамы — купить ей виллу в Турции с большой площадью для хозяйства.

Ахмет говорит, что его родители очень поддерживают его стремление, ведь папа подростка сам занимается бизнесом, а вот мама сначала не была в восторге от его интереса к предпринимательству.

"После того, как увидела мои достижения, мама полностью меня поддерживает. Когда я начинал, мне действительно нужна была внешняя мотивация, чтобы не обращать внимания на мнение других. Я провалил более 40 попыток, прежде чем достиг успеха. Все, чего я достиг, сделал самостоятельно и с гордостью могу сказать, что создал сам себя с нуля", — откровенно говорит выпускник.

Ранее Фокус сообщал, что школьница приехала на свой выпускной в гробу. Девушку постоянно травили в школе сверстники, поэтому она вместе с родителями придумала, как проучить наглых одноклассниц.

Впоследствии стало известно, как студентка взяла своего Лабубу на выпускной и спровоцировала скандал. Китаянка взяла популярную игрушку на выпускной и надела ее в выпускную мантию, чем поставила директора в неловкое положение и спровоцировала жаркие онлайн-дебаты.