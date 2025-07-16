Отомстил клиентам: работник российского "Вкусно — и точка" плевал в бургеры (видео)

Работник российской сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" обслуживал клиентов в зоне автоподъезда. Неожиданно он решил плюнуть в заказ.

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Работник фастфуда плюнул в гамбургер в одной из сетей ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка". На его поступок обратил внимание таблоид The Sun.

Российская сеть стала аналогом ресторанов сети McDonald's, которая закрылась в РФ в связи с ее вторжением в Украину.

Инцидент произошел на Народной улице

Инцидент произошел 14 июля в заведении на Народной улице в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. На вечерней смене парень обслуживал клиентов в зоне автоподъезда, уточняют росСМИ.

На кадрах видно, как работник оглядывается по сторонам, наклоняется и плюет на одну из котлет. Далее он кладет туда ломтик сыра, упаковывает еду в коробку и передает ее через окно.

Сообщается, что работника зовут Никита. Он совершил такой поступок после словесной перепалки с клиентом при оформлении заказа. После скандала покупатель решил снять на видео процесс приготовления заказа.

Скандал запятнает репутацию сети "Вкусно — и точка"

После этого Никиту сразу уволили. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях: бывшего сотрудника раскритиковали и выразили обеспокоенность по поводу стандартов гигиены в новой сети ресторанов быстрого питания.

Никита в свою очередь заявил, что покупатели кричали и оскорбляли его, приказывая поторопиться. Затем они обещали выйти из машины и ударить его. Работник также сказал о ситуации руководству, но реакции никакой не было. Тогда он не сдержал эмоций и плюнул в бургер.

Никита проработал в сети около года и говорит, что ранее не плевал в еду. Скандал запятнает репутацию сети "Вкусно — и точка" в момент, когда она пытается завоевать общественное доверие, отмечает издание.

Напомним, возле Королевского дворца в Эр-Рияде в Саудовской Аравии установили ресторан McDonald's перед визитом президента США Дональда Трампа.

Компания McDonaldʼs пока не планирует возвращаться на российский рынок. Корпорация возобновляет право собственности своих торговых марок по миру.