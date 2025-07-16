Помстився клієнтам: працівник російського "Вкусно — и точка" плював у бургери (відео)

Працівник російської мережі ресторанів швидкого харчування "Вкусно — и точка" обслуговував клієнтів у зоні автопід'їзду. Несподівано він вирішив плюнути в замовлення.

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Працівник фастфуду плюнув у гамбургер в одній із мереж ресторанів швидкого харчування "Вкусно — и точка". На його вчинок звернув увагу таблоїд The Sun.

Російська мережа стала аналогом ресторанів мережі McDonald's, яка закрилася в РФ у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Інцидент стався на Народній вулиці

Інцидент стався 14 липня в закладі на Народній вулиці в місті Каменськ-Шахтинський у Ростовській області. На вечірній зміні хлопець обслуговував клієнтів у зоні автопід'їзду, уточнюють росЗМІ.

На кадрах видно, як працівник озирається на всі боки, нахиляється і плює на одну з котлет. Далі він кладе туди скибочку сиру, упаковує їжу в коробку і передає її через вікно.

Повідомляється, що працівника звуть Микита. Він зробив такий вчинок після словесної перепалки з клієнтом під час оформлення замовлення. Після скандалу покупець вирішив зняти на відео процес приготування замовлення.

Скандал заплямує репутацію мережі "Вкусно — и точка"

Після цього Микиту одразу звільнили. Інцидент викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах: колишнього співробітника розкритикували і висловили стурбованість з приводу стандартів гігієни в новій мережі ресторанів швидкого харчування.

Микита зі свого боку заявив, що покупці кричали й ображали його, наказуючи поквапитися. Потім вони обіцяли вийти з машини і вдарити його. Працівник також сказав про ситуацію керівництву, але реакції ніякої не було. Тоді він не стримав емоцій і плюнув у бургер.

Микита пропрацював у мережі близько року і каже, що раніше не плював у їжу. Скандал заплямує репутацію мережі "Вкусно — и точка" в момент, коли вона намагається завоювати суспільну довіру, зазначає видання.

Нагадаємо, біля Королівського палацу в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії встановили ресторан McDonald's перед візитом президента США Дональда Трампа.

Компанія McDonald's поки не планує повертатися на російський ринок. Корпорація відновлює право власності своїх торгових марок по світу.