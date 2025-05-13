Розкішний прийом: в Ер-Ріяді встановили мобільний McDonald's для Трампа, — ЗМІ (відео)

Біля Королівського палацу в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії встановили мобільний ресторан McDonald's напередодні візиту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який розпочався 13 квітня.

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Про це пише видання The Telegraph з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами журналістів, повноцінний мобільний ресторан біля Королівського двору організували саудівські чиновники для розкішного прийому та супроводу американського лідера під час його державного візиту до країни.

Відео опублікував у мережі X кореспондент i24NEWS у США Мордехай Вагенгайм.

"Так, це мобільний McDonald's тут, в Ер-Ріяді", — підписав ролик кореспондент.

Візит Трампа до Саудівської Аравії: деталі

Варто зазначити, подорож до Саудівської Аравії є першим офіційним державним візитом Трампа до іншої країни від початку його другого президентського терміну.

Нагадаємо також, заступник глави адміністрації президента США Ден Скавіно 13 травня опублікував відео супроводу літака Трампа Air Force One шістьма винищувачами F-15 саудівських військово-повітряних сил. Журналісти New York Post назвали цей жест яскравим проявом дружньої дипломатії.

Дональд Трамп на пресконференції 12 травня припускав, що може відвідати Туреччину під час переговорів України та РФ 15 травня, оскільки "пролітатиме там".

Медіа ABC News з посиланням на свої джерела 11 травня писало, що під час офіційного візиту Трамп отримає від Катару в подарунок "літаючий палац" за $400 млн — реактивний літак Boeing 747-8.