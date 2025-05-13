Роскошный прием: в Эр-Рияде установили мобильный McDonald's для Трампа, — СМИ (видео)

Возле Королевского дворца в Эр-Рияде в Саудовской Аравии установили мобильный ресторан McDonald's накануне визита президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который начался 13 апреля.

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Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на местные СМИ.

По словам журналистов, полноценный мобильный ресторан возле Королевского двора организовали саудовские чиновники для роскошного приема и сопровождения американского лидера во время его государственного визита в страну.

Видео опубликовал в сети X корреспондент i24NEWS в США Мордехай Вагенгайм.

"Да, это мобильный McDonald's здесь, в Эр-Рияде", — подписал ролик корреспондент.

Визит Трампа в Саудовскую Аравию: детали

Стоит отметить, путешествие в Саудовскую Аравию является первым официальным государственным визитом Трампа в другую страну с начала его второго президентского срока.

Напомним также, заместитель главы администрации президента США Дэн Скавино 13 мая опубликовал видео сопровождения самолета Трампа Air Force One шестью истребителями F-15 саудовских военно-воздушных сил. Журналисты New York Post назвали этот жест ярким проявлением дружественной дипломатии.

Дональд Трамп на пресс-конференции 12 мая предполагал, что может посетить Турцию во время переговоров Украины и РФ 15 мая, поскольку "будет пролетать там".

Медиа ABC News со ссылкой на свои источники 11 мая писало, что во время официального визита Трамп получит от Катара в подарок "летающий дворец" за $400 млн — реактивный самолет Boeing 747-8.