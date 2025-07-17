"Новый ковер": женщина получила странное сообщение от робота-пылесоса (видео)

Семейная пара получила неожиданное уведомление от робота-пылесоса о появлении нового ковра в ванной. Оказалось, что устройство приняло за коврик спящего пса.

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Вирусное видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурю смеха и умиления: умный пылесос ошибочно определил собаку как новый ковер в ванной и предложил начать уборку.

Обри Фетте рассказала забавную историю, произошедшую с ее семьей. Муж Фетте получил на телефон неожиданное уведомление от робота-пылесоса. Устройство сообщило об обнаружении нового коврика и спросило, не стоит ли его почистить. Но никакого нового ковра в доме не было. Позже стало понятно, что им оказался их годовалый пес по кличке Лео.

"Это был первый раз, когда пылесос сообщил нам о новом ковре. Мы сразу поняли, что дело не чисто, ведь никаких покупок не было", — поделилась Фетте.

В приложении, связанном с пылесосом, четко отображался контур объекта, и он был подозрительно пушистым и вытянутым. По ее словам, виновник нашелся быстро: борзая Лео, проводящий до 90% дня во сне, удобно растянулся в ванной. Его длинная, шелковистая шерсть и расслабленная поза действительно могли сойти за мягкий коврик.

"Когда пылесос предложил почистить "ковер", мой муж в ужасе нажал "нет". Можете представить, какой был бы хаос, если бы он попытался "почистить" Лео?" — смеется Обри.

Обри Фетте рассказала забавную историю, произошедшую с ее семьей Фото: TikTok

В своем ролике Фетте наложила фотографию спящего Лео на схему "коврика" от пылесоса, и совпадение было поразительным. Зрителей покорила точность, с которой техника распознала форму лежащей собаки.

Лео, по словам хозяйки, остался невозмутим и не сдвинулся с места. Он не обращает внимания ни на шум, ни на других собак — даже когда его "брат", ивисская гончая Аргос, усаживается ему на голову.

Видео моментально стало вирусным, набрав более 3,4 миллиона просмотров всего за два дня.

"Пылесос нарисовал такую прекрасную собаку", "Мэм, этот ковер грязный", "Мой пылесос обычно кричит мне, что он вновь застрял", — писали они.

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