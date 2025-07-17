"Новий килим": жінка отримала дивне повідомлення від робота-пилососа (відео)

Сімейна пара отримала несподіване повідомлення від робота-пилососа про появу нового килима у ванній. Виявилося, що пристрій прийняв за килимок сплячого пса.

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Вірусне відео, опубліковане в TikTok, викликало шквал сміху і розчулення: розумний пилосос помилково визначив собаку як новий килим у ванній і запропонував почати прибирання.

Обрі Фетте розповіла кумедну історію, що трапилася з її сім'єю. Чоловік Фетте отримав на телефон несподіване повідомлення від робота-пилососа. Пристрій повідомив про виявлення нового килимка і запитав, чи не варто його почистити. Але ніякого нового килима в будинку не було. Пізніше стало зрозуміло, що ним виявився їхній однорічний пес на прізвисько Лео.

"Це був перший раз, коли пилосос повідомив нам про новий килим. Ми одразу зрозуміли, що справа не чиста, адже жодних покупок не було", — поділилася Фетте.

У додатку, пов'язаному з пилососом, чітко відображався контур об'єкта, і він був підозріло пухнастим і витягнутим. За її словами, винуватець знайшовся швидко: хорт Лео, який проводить до 90% дня уві сні, зручно розтягнувся у ванній. Його довга, шовковиста шерсть і розслаблена поза справді могли зійти за м'який килимок.

"Коли пилосос запропонував почистити "килим", мій чоловік з жахом натиснув "ні". Можете уявити, який був би хаос, якби він спробував "почистити" Лео?" — сміється Обрі.

Обрі Фетте розповіла кумедну історію, що сталася з її родиною Фото: TikTok

У своєму ролику Фетте наклала фотографію сплячого Лео на схему "килимка" від пилососа, і збіг був дивовижним. Глядачів підкорила точність, з якою техніка розпізнала форму лежачого собаки.

Лео, за словами господині, залишився незворушним і не зрушив з місця. Він не звертає уваги ні на шум, ні на інших собак — навіть коли його "брат", івіський гончак Аргос, сідає йому на голову.

Відео моментально стало вірусним, набравши понад 3,4 мільйона переглядів лише за два дні.

"Пилосос намалював таку прекрасну собаку", "Мем, цей килим брудний", "Мій пилосос зазвичай кричить мені, що він знову застряг", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся придумала, як порадувати цуценя після травми. Зворушливе відео з цим моментом стало вірусним у мережі.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.