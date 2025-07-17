Фанатка фитнеса привела свою малолетнюю дочь в зал: в сети разгорелась дискуссия (фото)
Жительница Флориды (США) Джесс Боуэн начала активно заниматься в зале много лет назад, со временем она начала приобщать к занятиям свою дочь Броуди. Сейчас семья активно показывает свои тренировки в соцсетях, где возникла дискуссия о том, не рано ли женщина начала приглашать девушку на тренировки.
Сама Джесс объяснила, что в конце концов несмотря на критику не послушала советов из соцсетей, а мотивацию своего поступка рассказала в одном из роликов в Instagram.
Сама американка является известной инфлюенсеркой в соцсети, имеет более 678 тыс. подписчиков в Instagram, где делится занятиями по фитнесу и подъему веса в компании сына и дочери. Это подтолкнуло госпожу Боуэн создать программу Savage Patch Kids Fitness, в которой она вдохновляет детей и женщин — от подростков до людей почтенного возраста.
В ролике, подписанном: "Начинай с раннего возраста", Джесс показала, как позволила своей маленькой дочери начать тренировки примерно семь лет назад. В видео она поднимает дочь к турнику, чтобы та смогла подтянуться вместе с ней.
"А сейчас... Она спокойно делает мышечные подтягивания на том самом турнике, где сделала свое первое подтягивание", — написала фитнес-блогер, показав семь лет спустя результаты успехов Боуди.
В том же недавнем видео женщина объяснила, что просто игнорировала все эти комментарии и упреки в отношении дочери в ее адрес. Сейчас она делится кадрами с занятий Боуди со штангой, гантелями и турником, а также присоединяется к вирусным танцам и челленджам, которые снимают ее дети.
Реакция соцсетей
Пользователи активно присоединились к обсуждению ролика госпожи Боуэн. В общем все юзеры поделились на два лагеря: одни — поддерживали замысел мамы по приглашению дочери в зал, тогда как другие считали, что надо дождаться соответствующего возраста для занятий.
Больше всего комментаторам понравились следующие реплики:
- "Это было самое крутое семейное дело, за которым я наблюдал!"
- "Поддержка и поощрение со стороны родителей воспитывают отличных спортсменов";
- "Ууу, мне это очень нравится";
- "Это просто невероятно";
- "Идея неплохая, но лучше было дождаться подходящего возраста";
- "Фитнес — идея классная, но эта семья явно фитнес-фрики. Все эти накачанные мышцы, штанги, гантели".
Ранее Фокус рассказывал, как фитнес-тренер назвала простое упражнение, продлевающее жизнь. Джиллиан Майклз рассказала о простом упражнении, которое, по ее словам, не только улучшает физическую форму, но и способно продлить жизнь на семь лет.
Впоследствии сообщалось, что женщина бросила в зале тренировочный мяч и пожалела. Видео с неудачной попыткой упражнения с медицинским мячом стало хитом соцсетей.
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