Фанатка фитнеса привела свою малолетнюю дочь в зал: в сети разгорелась дискуссия (фото)

Жительница Флориды (США) Джесс Боуэн начала активно заниматься в зале много лет назад, со временем она начала приобщать к занятиям свою дочь Броуди. Сейчас семья активно показывает свои тренировки в соцсетях, где возникла дискуссия о том, не рано ли женщина начала приглашать девушку на тренировки.

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Сама Джесс объяснила, что в конце концов несмотря на критику не послушала советов из соцсетей, а мотивацию своего поступка рассказала в одном из роликов в Instagram.

Сама американка является известной инфлюенсеркой в соцсети, имеет более 678 тыс. подписчиков в Instagram, где делится занятиями по фитнесу и подъему веса в компании сына и дочери. Это подтолкнуло госпожу Боуэн создать программу Savage Patch Kids Fitness, в которой она вдохновляет детей и женщин — от подростков до людей почтенного возраста.

В ролике, подписанном: "Начинай с раннего возраста", Джесс показала, как позволила своей маленькой дочери начать тренировки примерно семь лет назад. В видео она поднимает дочь к турнику, чтобы та смогла подтянуться вместе с ней.

"А сейчас... Она спокойно делает мышечные подтягивания на том самом турнике, где сделала свое первое подтягивание", — написала фитнес-блогер, показав семь лет спустя результаты успехов Боуди.

В том же недавнем видео женщина объяснила, что просто игнорировала все эти комментарии и упреки в отношении дочери в ее адрес. Сейчас она делится кадрами с занятий Боуди со штангой, гантелями и турником, а также присоединяется к вирусным танцам и челленджам, которые снимают ее дети.

Реакция соцсетей

Пользователи активно присоединились к обсуждению ролика госпожи Боуэн. В общем все юзеры поделились на два лагеря: одни — поддерживали замысел мамы по приглашению дочери в зал, тогда как другие считали, что надо дождаться соответствующего возраста для занятий.

Больше всего комментаторам понравились следующие реплики:

"Это было самое крутое семейное дело, за которым я наблюдал!"

"Поддержка и поощрение со стороны родителей воспитывают отличных спортсменов";

"Ууу, мне это очень нравится";

"Это просто невероятно";

"Идея неплохая, но лучше было дождаться подходящего возраста";

"Фитнес — идея классная, но эта семья явно фитнес-фрики. Все эти накачанные мышцы, штанги, гантели".

Ранее Фокус рассказывал, как фитнес-тренер назвала простое упражнение, продлевающее жизнь. Джиллиан Майклз рассказала о простом упражнении, которое, по ее словам, не только улучшает физическую форму, но и способно продлить жизнь на семь лет.

Впоследствии сообщалось, что женщина бросила в зале тренировочный мяч и пожалела. Видео с неудачной попыткой упражнения с медицинским мячом стало хитом соцсетей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.