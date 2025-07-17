Фанатка фітнеса привела свою малолітню доньку в зал: у мережі розгорілася дискусія (фото)

Мешканка Флориди (США) Джес Боуен почала активно займатися в залі багато років тому, з часом вона почала долучати до занять свою доньку Броуді. Наразі сім'я активно показує свої тренування в соцмережах, де виникла дискусія про те, чи не зарано жінка почала запрошувати дівчину на тренування.

Related video

Сама Джес пояснила, що зрештою попри критику не послухала порад з соцмереж, а мотивацію свого вчинку розповіла в одному з роликів в Instagram.

Сама американка є відомою інфлюенсеркою в соцмережі, має понад 678 тис. підписників в Instagram, де ділиться заняттями з фітнесу та підйому ваги у компанії сина та доньки. Це підштовхнуло пані Боуен створити програму Savage Patch Kids Fitness, в якій вона надихає дітей та жінок — від підлітків до людей поважного віку.

У ролику, підписаному: "Починай з раннього віку", Джес показала, як дозволила своїй маленькій доньці почати тренування приблизно сім років тому. У відео вона підіймає доньку до турніка, аби та змогла підтягнутися разом із нею.

"А зараз… Вона спокійно робить м’язові підтягування на тому самому турніку, де зробила своє перше підтягування", — написала фітнес-блогерка, показавши сім років потому результати успіхів Боуді.

В тому ж недавньому відео жінка пояснила, що просто ігнорувала всі ці коментарі та закиди щодо доньки на її адресу. Наразі вона ділиться кадрами з занять Боуді зі штангою, гантелями та турніком, а також долучається до вірусних танців і челенджів, які знімають її діти.

Реакція соцмереж

Користувачі активно долучилися до обговорення ролику пані Боуен. Загалом всі юзери поділилися на два табори: одні — підтримували задум мами щодо запрошення доньки в зал, тоді як другі вважали, що треба дочекатися відповідного віку для занять.

Найбільше дописувачі вподобали наступні репліки:

"Це була найкрутіша родинна справа, за якою я спостерігав!"

"Підтримка та заохочення з боку батьків виховують чудових спортсменів";

"Ууу, мені це дуже подобається";

"Це просто неймовірно";

"Ідея непогана, та краще було дочекатися відповідного віку";

"Фітнес — ідея класна, але ця сім'я явно фітнес-фріки. Всі ці накачані м'язи, штанги, гантелі".

Раніше Фокус розповідав, як фітнес-тренерка назвала просту вправу, що подовжує життя. Джилліан Майклз розповіла про просту вправу, яка, за її словами, не тільки покращує фізичну форму, а й здатна продовжити життя на сім років.

Згодом повідомлялося, що жінка кинула в залі тренувальний м'яч і пошкодувала. Відео з невдалою спробою вправи з медичним м'ячем стало хітом соцмереж.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.