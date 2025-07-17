В Египте россиян заселили возле военной базы: им запрещают купаться и угрожают расстрелом

В Египте российских туристов поселили в отель возле военной базы. Более того, им запретили выходить на пляж и купаться в море и предупредили, что в случае нарушения могут открыть предупредительный огонь.

Related video

По данным российского медиа Shot, отель расположен всего в 700 метрах от египетской военной базы, о чем туристов предварительно не информировали.

Из-за соседства со стратегическим объектом отдыхающим, которые заплатили 250 тысяч рублей за двоих на 10 дней, запретили купаться в море и выходить на пляж вблизи отеля.

Также стоит отметить, что территорию вблизи водоема патрулирует военный катер. Если же кто-то попытается приблизиться к закрытой зоне, по нему могут открыть огонь — сначала предупредительный, в воздух.

Вместо отдыха у моря люди наблюдают с балконов за армейской жизнью и слушают утренние подъемы солдат в 7 утра.

"И все бы ничего, но роту в казарме ежедневно поднимают в 7 утра. Как и туристов по соседству. А во время стрельбищ вокруг все гремит", — говорится в заметке.

Сейчас на официальных страницах отеля информации о таких ограничениях нет.

На официальных страницах отеля информации об этих ограничениях нет. В то же время на платформе Booking гости высоко оценили его расположение — 8,5 балла. К примеру, отель расположен в 16 км от островов национального парка Рас-Мухаммад. Поездка до международного аэропорта Шарм-эш-Шейха занимает около 20 минут. Кроме того, сотрудники отеля предлагают бесплатный трансфер до бухты Наама-Бей.

Ранее Фокус писал об опытной туристке, по имени Пенни, которая после серии неприятных ситуаций во время последнего путешествия категорически не рекомендует Египет для отдыха. Женщина столкнулась с попытками обмана, агрессивным поведением местных жителей и низким уровнем сервиса.

Также пара из Великобритании рассказала об ужасном опыте медового месяца в пятизвездочном отеле на греческом острове Родос, где вместо романтического отпуска их ждали постоянные строительные работы.