У Єгипті росіян заселили біля військової бази: їм забороняють купатися та погрожують розстрілом

У Єгипті російських туристів поселили в готель біля військової бази. Ба більше, їм заборонили виходити на пляж і купатися в морі та попередили, що у разі порушення можуть відкрити попереджувальний вогонь.

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За даними російського медіа Shot, готель розташований всього за 700 метрів від єгипетської військової бази, про що туристів попередньо не інформували.

Через сусідство зі стратегічним об’єктом відпочивальникам, які заплатили 250 тисяч рублів за двох на 10 днів, заборонили купатися в морі та виходити на пляж поблизу готелю.

Також варто зазначити, що територію поблизу водойми патрулює військовий катер. Якщо ж хтось спробує наблизитися до закритої зони, по ньому можуть відкрити вогонь — спочатку попереджувальний, у повітря.

Замість відпочинку біля моря люди спостерігають з балконів за армійським життям та слухають вранішні підйоми солдатів о 7 ранку.

“І все б нічого, але роту в казармі щодня підіймають о 7 ранку. Як і туристів по сусідству. А під час стрільбищ довкола все гримить”, - йдеться в дописі.

Наразі на офіційних сторінках готелю інформації про такі обмеження немає.

На офіційних сторінках готелю інформації про ці обмеження немає. Водночас на платформі Booking гості високо оцінили його розташування — 8,5 бала. До прикладу, готель розташований за 16 км від островів національного парку Рас-Мухаммад. Поїздка до міжнародного аеропорту Шарм-еш-Шейха займає близько 20 хвилин. Крім того, працівники готелю пропонують безкоштовний трансфер до бухти Наама-Бей.

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