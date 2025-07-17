Женщина нашла нечто неожиданное за стеной и раскрыла тайну 100-летнего дома (фото)

Во время ремонта в своем доме 1915 года постройки жительница штата Вашингтон (США) обнаружила за стеной спрятанную лестницу, ведущую в изолированное чердачное помещение. Находка удивила хозяйку и вызвала оживленное обсуждение в сети.

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Неожиданное открытие вызвало бурю эмоций у пользователей Reddit, где женщина поделилась своей находкой. По ее словам, все началось с желания немного обновить коридор.

Американка и ее муж планировали сделать современную гардеробную вместо старого бельевого шкафа. Однако вместо привычного пространства за стеной оказалась старая лестница, ведущая в таинственное чердачное помещение, которое было десятилетиями скрыто от глаз.

"Сегодня в коридоре нашли лестницу. Мы даже не подозревали, что за стеной что-то есть", — рассказала она в своем посте.

Таинственное чердачное помещение, которое было десятилетиями скрыто от глаз Фото: Reddit

Поднявшись по ней, она обнаружила еще одно чердачное пространство с пониженным потолком, старинными светильниками и обоями, уцелевшими с первой половины XX века.

Единственной находкой в помещении оказалась скомканная газета Seattle Post-Intelligencer от 8 октября 1950 года, в которой рекламировалась лекция местного исторического общества. Женщина предполагает, что это может быть связано с первой реконструкцией дома, датируемой 50-ми годами.

Единственной находкой в помещении оказалась скомканная газета Seattle Post-Intelligencer от 8 октября 1950 года Фото: Reddit

Кроме того, в процессе исследования она обнаружила второй вход в тайное помещение, из главной спальни.

"Подняться туда и попытаться осмыслить первоначальный дизайн дома было своего рода путешествием", — призналась она.

По словам хозяйки, прежний владелец утверждал, что главную спальню перенесли в другую часть дома, но это не согласуется с данными о поздней пристройке, выполненной предположительно в 80-х.

"Честно говоря, никто толком не знает, что тут происходило. Но вариантов, что с этим делать, у нас теперь масса", — добавила она.

Пользователи Reddit тоже отреагировали с энтузиазмом.

"Это мечта — найти такое тайное место в собственном доме!", "Нужно сделать потайную дверь и использовать скрытую комнату для хранения ценностей", "Проделайте секретный ход — это же идеальный шанс", — писали они.

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