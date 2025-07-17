Жінка знайшла щось несподіване за стіною і розкрила таємницю 100-річного будинку (фото)

Під час ремонту у своєму будинку 1915 року побудови мешканка штату Вашингтон (США) виявила за стіною заховані сходи, що ведуть в ізольоване горищне приміщення. Знахідка здивувала господиню і викликала жваве обговорення в мережі.

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Несподіване відкриття викликало бурю емоцій у користувачів Reddit, де жінка поділилася своєю знахідкою. За її словами, все почалося з бажання трохи оновити коридор.

Американка та її чоловік планували зробити сучасну гардеробну замість старої білизняної шафи. Однак замість звичного простору за стіною виявилися старі сходи, що ведуть до таємничого горищного приміщення, яке було десятиліттями приховане від очей.

"Сьогодні в коридорі знайшли сходи. Ми навіть не підозрювали, що за стіною щось є", — розповіла вона у своєму пості.

Таємниче горищне приміщення, яке було десятиліттями приховане від очей Фото: Reddit

Піднявшись нею, вона виявила ще один горищний простір зі зниженою стелею, старовинними світильниками й шпалерами, що вціліли з першої половини XX століття.

Єдиною знахідкою в приміщенні виявилася зім'ята газета Seattle Post-Intelligencer від 8 жовтня 1950 року, в якій рекламувалася лекція місцевого історичного товариства. Жінка припускає, що це може бути пов'язано з першою реконструкцією будинку, що датується 50-ми роками.

Єдиною знахідкою в приміщенні виявилася зім'ята газета Seattle Post-Intelligencer від 8 жовтня 1950 року Фото: Reddit

Крім того, у процесі дослідження вона виявила другий вхід до таємного приміщення, з головної спальні.

"Піднятися туди й спробувати осмислити первісний дизайн будинку було свого роду подорожжю", — зізналася вона.

За словами господині, колишній власник стверджував, що головну спальню перенесли в іншу частину будинку, але це не узгоджується з даними про пізню прибудову, виконану імовірно у 80-х.

"Чесно кажучи, ніхто толком не знає, що тут відбувалося. Але варіантів, що з цим робити, у нас тепер маса", — додала вона.

Користувачі Reddit теж відреагували з ентузіазмом.

"Це мрія — знайти таке таємне місце у власному домі!", "Потрібно зробити потаємні двері та використовувати приховану кімнату для зберігання цінностей", "Зробіть секретний хід — це ж ідеальний шанс", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка понад рік отримує тонни чужих посилок. Мешканка Сан-Хосе (США) несподівано стала "пунктом повернення" для товарів з Amazon. Її будинок завалений коробками, і посилки продовжують приходити.

Також стало відомо, що випадкова знахідка збагатила сім'ю майже на $1 млн. Мешканці Франції випадково виявили у себе вдома оригінальну скульптуру Огюста Родена, яка десятиліттями стояла у них на піаніно.