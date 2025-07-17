Пара продала все и поехала в путешествие по миру: два года спустя они пожалели (видео)

55-летняя американка Шелли Питерсон вместе со своим 57-летним мужем Шейном уже два года путешествуют по миру. Несмотря на круглосуточный отдых в разных странах, женщина признается, что они столкнулись с массой трудностей за это время.

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Она говорит, что решилась начать кочевую жизнь с мужем после ряда событий в своей жизни, но теперь наслаждается изменением своего мышления, сообщает Daily Mail.

Женщина говорит, что после того, как она потеряла маму от тяжелой онкологической болезни, а ее четверо дочерей уже выросли и стали родителями, задумалась о переменах. Поэтому они с мужем Шейном решили распрощаться со спокойной жизнью в США и начать путешествовать по миру.

"Мечта о путешествиях всегда жила в наших сердцах, но, как и многие, мы все время ждали "правильного момента". Мы продали все — дом, машины, даже мебель — и купили билет в одну сторону до Бали. Так началась эта дикая новая глава жизни", — рассказывает Шелли.

Сейчас супруги обожают "минималистичный стиль жизни" и не скучают по проданным вещам, ведь обоим "хочется больше закатов, больше штампов в паспорте и больше времени вместе".

"Изменение нашего мышления стало одним из самых больших открытий этого путешествия", — констатирует Шелли.

В то же время жизнь супругов из Финикса, штат Аризона, не состоит только из "солнца и радуги" — им приходится постоянно сталкиваться с трудностями, знакомыми каждому путешественнику: от тоски по семье до постоянного планирования до малейших мелочей.

"Постоянные изменения могут истощать. Каждый раз приходится изучать новые транспортные системы, адаптироваться к часовым поясам, выяснять, где купить продукты в новом городе — и это все требует усилий. Мы также очень скучаем по нашим детям, а особенно по внукам. Это самое тяжелое, без сомнения", — рассказывает путешественница.

В течение своего путешествия они сталкивались и с другими проблемами — например, случайно обнаружили, что срок действия их визы истек во время отдыха во Вьетнаме. К счастью, депортации или ареста они смогли избежать.

"Instagram показывает только красивую картинку, но реальность — это и медленный Wi-Fi, визовые стрессы, легкие болезни, усталость от путешествий и моменты, когда мы очень скучаем по дому", — добавила американка.

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