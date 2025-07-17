Пара продала все та поїхала в мандри світом: два роки потому вони пошкодували (відео)

55-річна американка Шеллі Пітерсон разом зі своїм 57-річним чоловіком Шейном уже два роки подорожують світом. Попри цілодобовий відпочинок у різних країнах, жінка зізнається, що вони зіткнулися з масою труднощів за цей час.

Related video

Вона говорить, що наважилася почати кочівне життя з чоловіком після низки подій у своєму житті, але тепер насолоджується зміною свого мислення, повідомляє Daily Mail.

Жінка говорить, що після того, як вона втратила маму від важкої онкологічної хвороби, а її четверо доньок вже виросли та стали батьками, задумалася про зміни. Тому вони з чоловіком Шейном вирішили розпрощатися зі спокійним життям в США та почати подорожувати світом.

"Мрія про подорожі завжди жила в наших серцях, але, як і багато хто, ми весь час чекали на "правильний момент". Ми продали все — дім, машини, навіть меблі — і купили квиток в один бік до Балі. Так почався цей дикий новий розділ життя", — розповідає Шеллі.

Наразі подружжя обожнює "мінімалістичний стиль життя" та не сумує за проданими речами, адже обом "хочеться більше заходів сонця, більше штампів у паспорті та більше часу разом".

"Зміна нашого мислення стала однією з найбільших відкриттів цієї подорожі", — констатує Шеллі.

Водночас життя подружжя з Фінікса, штат Аризона, не складається лише з "сонця та веселки" — їм доводиться постійно поставати перед труднощами, знайомими кожному мандрівнику: від туги за родиною до постійного планування до найменших дрібниць.

"Постійні зміни можуть виснажувати. Щоразу доводиться вивчати нові транспортні системи, адаптуватися до часових поясів, з’ясовувати, де купити продукти у новому місті — і це все потребує зусиль. Ми також дуже сумуємо за нашими дітьми, а особливо за онуками. Це найважче, без сумніву", — розповідає мандрівниця.

Протягом своєї мандрівки вони стикалися й з іншими проблемами — наприклад, випадково виявили, що термін дії їхньої візи закінчився під час відпочинку у В’єтнамі. На щастя, депортації чи арешту вони змогли уникнути.

"Instagram показує лише красиву картинку, але реальність — це й повільний Wi-Fi, візові стреси, легкі хвороби, втома від подорожей і моменти, коли ми страшенно сумуємо за домом", — додала американка.

Раніше Фокус розповідав про улюблену країну відомого блогера-туриста. Він обрав свою улюблену, звільнився з роботи та переїхав туди назавжди.

Згодом стало відомо про враження чоловіка, який об'їхав увесь світ за 10 років. Після завершення турне планетою, чоловік розповів, які країни особисто вважає найгіршими для проживання.