Мужчина сбросил 75 кг после расставания с девушкой: сейчас его не узнать (фото, видео)

Британец Финли Тайсон вел нездоровый образ жизни, поедая тосты, пиццу и шоколад в больших количествах. Но когда отметка его веса достигла 170 кг, его девушка решила разойтись с ним после двух лет отношений, что заставило мужчину задуматься над изменениями.

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Мужчина говорит, что кардинальный пересмотр своей жизни принес результаты, которыми не может нарадоваться, сообщает WhatstheJam.

25-летний британец перед завершением отношений имел вес в 172 кг, а ему самому "было трудно смотреть на себя в зеркало". Однако теперь он сбросил почти 75 кг и перешел с размера одежды 4XL на L, и люди говорят, что он полностью изменился.

"Отношения завершились в основном потому, что я понял: мне нужно похудеть. Я не видел, как смогу это сделать, находясь в отношениях. Я сдерживал другого человека из-за своих комплексов, связанных с избыточным весом. Я не ставил целью кардинальное "перевоплощение" — я просто хотел стать здоровее и лучше себя чувствовать", — признался Финли.

Когда двухлетние отношения завершились в декабре 2023 года, мужчина перестроил рацион и тренироваться в спортзале шесть дней в неделю.

Финли к своему похудению Фото: Instagram Мужчина после работы над собой Фото: Instagram

"Я сократил количество обработанной пищи и сахара, больше двигался и пытался сохранить как можно больше мышечной массы. У меня безумная тяга к сладкому, поэтому самой большой проблемой были именно сахаросодержащие напитки, сладости и шоколад, а также фаст-фуд. Я полностью отказался от напитков с сахаром — заменил их на диетические. Фаст-фуд ем редко, зато готовлю вкусную еду сам", — рассказывает британец.

Также мужчина говорит, что его уверенность невероятно выросла после такого перевоплощения, потому что раньше очень комплексовал и всегда носил свитера, потому что "не мог смотреть на себя в зеркало".

"Сейчас мое ментальное состояние намного лучше. Улучшились и мои отношения с другими людьми, и в целом качество жизни. Я стал намного увереннее в своем теле. Это изменило буквально все сферы моей жизни и здоровья", — подчеркнул Финли.

Сейчас британец говорит, что люди постоянно поздравляют его с достигнутым, и большинство действительно видят, как много он работал над собой. Люди всегда говорят мужчине, что эти изменения являются невероятными, но он отвечает, что еще работает над результатом.

"Я отвечаю, что еще иду к цели, хотя уже практически достиг цели. Я стараюсь не слишком обращать внимание на упреки в свою сторону. Многие из них о том, что надо работать над собой во время отношений, а не после, но в жизни не всегда все работает по схеме, и у каждого свои обстоятельства. Я не обращаю внимания на негатив — я слишком много сделал, чтобы сейчас волноваться из-за чьего-то мнения", — добавил Финли.

Ранее Фокус рассказывал, что мужчина сбросил более 180 кг за три года. Он надеется, что размещение видео в соцсетях, рассказывающее о его методе, вдохновит других.

Впоследствии стало известно, как 80 футболистов с избыточным весом сбросили почти 500 кг за год. Журналисты объяснили, что эта инициатива была направлена на ту категорию мужчин, которые разочарованы тем, что клубы для похудения сосредоточены на женщинах.