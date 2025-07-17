Чоловік скинув 75 кг після розставання з дівчиною: зараз його не впізнати (фото, відео)

Британець Фінлі Тайсон вів нездоровий спосіб життя, поїдаючи тости, піцу та шоколад у великих кількостях. Та коли позначка його ваги досягла 170 кг, його дівчина вирішила розійтися з ним після двох років стосунків, що змусило чоловіка задуматися над змінами.

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Чоловік каже, що кардинальний перегляд свого життя приніс результатами, якими не може натішитися, повідомляє WhatstheJam.

25-річний британець перед завершенням стосунків мав вагу в 172 кг, а йому саму "було важко дивитися на себе в дзеркало". Однак тепер він скинув майже 75 кг та перейшов із розміру одягу 4XL на L, і люди кажуть, що він повністю змінився.

"Стосунки завершилися переважно тому, що я зрозумів: мені потрібно схуднути. Я не бачив, як зможу це зробити, перебуваючи в стосунках. Я стримував іншу людину через свої комплекси, пов’язані з надмірною вагою. Я не ставив за мету кардинальне "перевтілення" — я просто хотів стати здоровішим і краще себе почувати", — зізнався Фінлі.

Коли дворічні стосунки завершилися в грудні 2023 року, чоловік перебудував раціон та тренуватися в спортзалі шість днів на тиждень.

Фінлі до свого схуднення Фото: Instagram Чоловік після роботи над собою Фото: Instagram

"Я скоротив кількість обробленої їжі та цукру, більше рухався й намагався зберегти якомога більше м’язової маси. У мене шалена тяга до солодкого, тому найбільшою проблемою були саме цукровмісні напої, солодощі та шоколад, а також фаст-фуд. Я повністю відмовився від напоїв із цукром — замінив їх на дієтичні. Фаст-фуд їм рідко, натомість готую смачну їжу сам", — розповідає британець.

Також чоловік говорить, що його впевненість неймовірно зросла після такого перевтілення, бо раніше дуже комплексував і завжди носив светри, бо "не міг дивитися на себе в дзеркало".

"Зараз мій ментальний стан набагато кращий. Покращилися й мої стосунки з іншими людьми, і загалом якість життя. Я став набагато впевненішим у своєму тілі. Це змінило буквально всі сфери мого життя й здоров’я", — підкреслив Фінлі.

Наразі британець каже, що люди постійно вітають його з досягнутим, і більшість справді бачать, як багато він працював над собою. Люди завжди кажуть чоловіку, що ці зміни є неймовірними, але він відповідає, що ще працює над результатом.

"Я відповідаю, що ще йду до мети, хоча вже практично досягнув мети. Я намагаюсь не надто зважати на закиди у свій бік. Багато з них про те, що треба працювати над собою під час стосунків, а не після, але в житті не завжди все працює за схемою, і в кожного свої обставини. Я не звертаю уваги на негатив — я надто багато зробив, щоб зараз хвилюватися через чиюсь думку", — додав Фінлі.

Раніше Фокус розповідав, що чоловік скинув понад 180 кг за три роки. Він сподівається, що розміщення відео в соцмережах, що розповідає про його метод, надихне інших.

Згодом стало відомо, як 80 футболістів із надмірною вагою скинули майже 500 кг за рік. Журналісти пояснили, що ця ініціатива була спрямована на ту категорію чоловіків, які розчаровані тим, що клуби для схуднення зосереджені на жінках.