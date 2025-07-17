"Одобряю такое": стюардесса назвала варианты одежды, которые следует надевать для путешествия самолетом (видео)

Американская бортпроводница Шер рассказала, что часто пассажиры на борту самолета одеваются так, что это может вызвать дискомфорт или выглядеть неуместно. За более 6 лет в своей профессии, женщина перечисляет, какие именно образы и одежда подойдут для путешествия.

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Женщина говорит, что выбрать идеальную одежду для путешествия самолетом является проблемным, а привычные джинсы или брюки слишком тесными и неудобными для нескольких часов сидения, рассказала блогерша на видео в Tiktok.

По ее словам, что даже если надеть шорты и вьетнамки, то можно замерзнуть в прохладном салоне. Поэтому она перечисляет те комбинации одежды, которые будут способствовать лучшему пребыванию на борту самолета.

"Первое, что я подчеркиваю: шорты в самолете — табу. Они обнажают кожу и позволяют ей прикасаться к "отвратительному" сиденью, которое очень редко проходит тщательную уборку", — сказала бортпроводница.

Она советует в свой образ выбирать одежду, которую "можно адаптировать к любому стилю". Рекомендуемый образ от Шер включает удобные свободные брюки, кроссовки, простую футболку и свитер или кофточку, которая прикроет плечи.

"Это идеальный образ для путешествия — всегда и везде, такой вариант позволяет выглядеть опрятно, оставаться в комфорте и защитить себя от грязных сидений и часто холодного воздуха в салоне самолета. Если такая комбинация вам не по душе — есть альтернативы", — подробно рассказывает Шер.

Она отмечает, что длинное макси-платье, которое полностью закрывает ноги, подойдет для перелетов в самолете. По ее мнению, любой вариант длинного платья — "это стильно, а главное — ноги закрыты, и не касаются сиденья", а к такому платью она советует кроссовки и кардиган или свитер.

Еще одна альтернатива — длинная юбка, которую можно сочетать с топом в тон. Она добавляет, что любой координированный наряд с длинной юбкой и соответствующим верхом — это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть элегантно в аэропорту, но при этом оставаться в комфорте.

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