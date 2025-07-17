"Схвалюю таке": стюардеса назвала варіанти одягу, які слід одягати для подорожі літаком (відео)

Американська бортпровідниця Шер розповіла, що часто пасажири на борту літака одягаються так, що це може викликати дискомфорт або виглядати недоречно. За понад 6 років у своїй професії, жінка перераховує, які саме образи та одяг підійдуть для подорожі.

Related video

Жінка говорить, що вибрати ідеальний одяг для подорожі літаком є проблемним, а звичні джинси чи штани надто тісними й незручними для кількох годин сидіння, розповіла блогерка на відео в Tiktok.

За її словами, що навіть якщо вдягнути шорти й в’єтнамки, то можна замерзнути у прохолодному салоні. Тому вона перелічує ті комбінації одягу, які сприятимуть кращому перебуванню на борту літака.

"Перше, на чому я наголошую: шорти в літаку — табу. Вони оголюють шкіру й дозволяють їй торкатися до "огидного" сидіння, яке дуже рідко проходить ретельне прибирання", — сказала бортпровідниця.

Вона радить в свій образ обирати одяг, який "можна адаптувати до будь-якого стилю". Рекомендований образ від Шер включає зручні вільні штани, кросівки, просту футболку та светр або кофтинку, яка прикриє плечі.

"Це ідеальний образ для подорожі — завжди й усюди.Такий варіант дозволяє виглядати охайно, залишатися в комфорті й захистити себе від брудних сидінь і часто холодного повітря в салоні літака. Якщо така комбінація вам не до душі — є альтернативи", — детально розповідає Шер.

Вона відзначає, що довга максі-сукня, яка повністю закриває ноги, підійде для перельотів у літаку. На її думку, будь-який варіант довгої сукні — "це стильно, а головне — ноги закриті, і не торкаються сидіння", а до такої сукні вона радить кросівки та кардиган або светр.

Ще одна альтернатива — довга спідниця, яку можна поєднати з топом у тон. Вона додає, що будь-яке координоване вбрання з довгою спідницею та відповідним верхом — це чудовий вибір для тих, хто хоче виглядати елегантно в аеропорту, але водночас залишатися в комфорті.

Раніше Фокус розповідав про найбезглуздіші помилки пасажирів перед посадкою. Ексбортпровідниця Барбара Бачильєрі розповіла про дивні і несподівані предмети, які пасажири намагалися пронести на борт літака.

Згодом стало відомо, що насправді носять бортпровідники під уніформою. Стюардеса на ім'я Паула шокувала людей, розкривши, що саме вона носить під костюмом стюардеси під час роботи.