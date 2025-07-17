Девочка заснула на руках у мамы, а проснулась в Диснейленде: ее реакция бесценна (видео)

Двухлетняя Вайолет из Коннектикута (США) покорила сердца миллионов после того, как ее мама опубликовала видео с необычной реакцией малышки на пробуждение в самом волшебном месте на Земле — Диснейленде.

Related video

После насыщенного дня девочка задремала и не просыпалась вплоть до прибытия в парк. О поездке рассказала мама девочки в одном из своих роликов в TikTok.

Бриттани Кристиана, 36-летняя мама и создатель контента, рассказала, что их семья приехала в Калифорнию на мероприятие, организованное брендом детских подгузников Pull-Ups. Воспользовавшись возможностью, они решили впервые посетить местный Диснейленд.

После долгого дня Вайолет уснула в конце вечеринки и проспала до самого входа в парк. А проснулась уже на знаменитом аттракционе "Это маленький мир", прямо посреди мюзикла с поющими куклами и мерцающими декорациями.

В ролике видно, как спящую девочку несут через залитый солнцем парк, а затем показывают момент ее внезапного пробуждения в темном коридоре лодочного аттракциона, окруженного яркими морскими существами. С широко распахнутыми глазами и полным недоумением на лице, Вайолет молча пытается осознать происходящее, в то время как вся ее семья заливается смехом.

"Она буквально понятия не имела, что мы вообще едем в Диснейленд! Она проспала все время, пока не прокатилась на этом аттракционе", — говорится в ролике.

После насыщенного дня Вайолет задремала и не просыпалась вплоть до прибытия в парк Фото: TikTok

Видео моментально стало вирусным, набрав более 12 миллионов просмотров. Пользователи TikTok шутили, что малышке всю жизнь придется объяснять, что произошло.

"Я очень надеюсь, что это станет одним из ее первых воспоминаний", "Ты никуда не ходила, это было у тебя в голове", "Быть ребёнком — это безумие. Ты просто телепортируешься в другие места, пока спишь", "Она не совершит еще одну такую поездку, пока ей не исполнится 25", — писали они.

Аттракцион, впервые представленный на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1964 году, теперь работает в Диснейлендах по всему миру. Его суть — неспешная лодочная прогулка по миниатюрным странам с куклами, поющими о единстве и дружбе.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил проверить родительский совет из интернета. Отец из США втайне собирал послания от всех учителей своей дочери начиная с детского сада и до окончания школы. Он подарил ей книгу с этими записями в день выпускного.

Также стало известно, что 17-месячный ребенок стал звездой интернета за одно движение. Видео, на котором малыш катается на самокате, стало вирусным. Пользователи поражены тем, как уверенно 17-месячный ребенок держится на ногах и управляет движением.