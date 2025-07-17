Дівчинка заснула на руках у мами, а прокинулася в Діснейленді: її реакція безцінна (відео)

Дворічна Вайолет із Коннектикуту (США) підкорила серця мільйонів після того, як її мама опублікувала відео з незвичною реакцією малечі на пробудження в найчарівнішому місці на Землі — Діснейленді.

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Після насиченого дня дівчинка задрімала і не прокидалася аж до прибуття в парк. Про поїздку розповіла мама дівчинки в одному зі своїх роликів у TikTok.

Бріттані Крістіана, 36-річна мама і творець контенту, розповіла, що їхня сім'я приїхала до Каліфорнії на захід, організований брендом дитячих підгузків Pull-Ups. Скориставшись можливістю, вони вирішили вперше відвідати місцевий Діснейленд.

Після довгого дня Вайолет заснула наприкінці вечірки й проспала до самого входу в парк. А прокинулася вже на знаменитому атракціоні "Це маленький світ", просто посеред мюзиклу зі співаючими ляльками й мерехтливими декораціями.

У ролику видно, як сплячу дівчинку несуть через залитий сонцем парк, а потім показують момент її раптового пробудження в темному коридорі човнового атракціону, оточеного яскравими морськими істотами. З широко розплющеними очима і повним здивуванням на обличчі, Вайолет мовчки намагається усвідомити те, що відбувається, тоді як уся її сім'я заливається сміхом.

"Вона буквально й гадки не мала, що ми взагалі їдемо в Діснейленд! Вона проспала весь час, поки не прокотилася на цьому атракціоні", — йдеться в ролику.

Після насиченого дня Вайолет задрімала і не прокидалася аж до прибуття в парк Фото: TikTok

Відео моментально стало вірусним, набравши понад 12 мільйонів переглядів. Користувачі TikTok жартували, що дитині все життя доведеться пояснювати, що сталося.

"Я дуже сподіваюся, що це стане одним з її перших спогадів", "Ти нікуди не ходила, це було в тебе в голові", "Бути дитиною — це божевілля. Ти просто телепортуєшся в інші місця, поки спиш", "Вона не зробить ще одну таку поїздку, поки їй не виповниться 25", — писали вони.

Атракціон, вперше представлений на Всесвітній виставці в Нью-Йорку 1964 року, тепер працює в Діснейлендах по всьому світу. Його суть — неспішна човнова прогулянка мініатюрними країнами з ляльками, які співають про єдність і дружбу.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що 17-місячна дитина стала зіркою інтернету за один рух. Відео, на якому малюк катається на самокаті, стало вірусним. Користувачі вражені тим, як упевнено 17-місячна дитина тримається на ногах і керує рухом.