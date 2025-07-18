Скандал на Тайване: тренер-вампир принуждала студентов сдавать кровь ради зачетов

Тренера футбольной команды на Тайване обвинили в том, что она принуждала студенток сдавать кровь в обмен на академические баллы. Иначе их могли отчислить из университета.

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Об этом стало известно после того, как студентка по фамилии Цзянь из Национального тайваньского педагогического университета (NTNU) публично выступила с этим обвинением. По ее словам, тренер требовала сдавать кровь слишком часто. Сама она сделала это более 200 раз, пишет SCMP.

Студенты выступили публично, обвинив тренера и университет

Цзянь сказала, что 61-летняя Чжоу Тай-ин, известная персона на Тайване и уважаемый футбольный тренер, грозила студентам отчислением.

Сессии в университете были привязаны к 32 академическим кредитам, необходимым для окончания учебы, и студенты рисковали не получить диплом или даже быть отчисленными, если бы они не выполнили эти требования.

Цзянь рассказала, что за время учебы в университете она сдала более 200 раз кровь в обмен на зачетные единицы.

Иногда это подразумевало непрерывный отбор крови в течение 14 дней, иногда три раза в день, с 5 утра до 9 вечера.

Сообщается, что кровь брали неподготовленные сотрудники под предлогом "исследовательского эксперимента на территории кампуса".

В некоторых случаях исследовательские субсидии, предназначенные для участников, предположительно собирались тренером как "командные фонды".

"Это было настоящее испытание кровью и потом. К восьмому дню забора крови они едва могли найти вены на обеих руках. Они даже пытались взять кровь на запястье, но безуспешно. Это было невыносимо. Я полностью сломалась. Потребовалось шесть попыток, прежде чем им наконец удалось!" — написала Цзянь в посте, также поделившись видео, на котором она рыдает во время процедуры.

Инцидент побудил нескольких пострадавших высказаться в социальных сетях.

Одна из студенток, имя которой не разглашается, рассказала, что взяла академический отпуск из-за длительных издевательств со стороны тренера.

Она сказала, что ее родители понятия не имели, что происходит, и она не осмелилась им рассказать: "Если бы мой отец узнал, он бы точно пошел драться с тренером. Я просто не хотела их расстраивать", — сказала ученица.

Она добавила, что ее отец неожиданно умер, прежде чем она успела рассказать ему о своих переживаниях.

"У меня так и не было возможности сказать ему правду. Так что прощение? Может быть, в следующей жизни. Мои студенческие годы должны были быть счастливыми и многообещающими, но сейчас, оглядываясь назад, я чувствую лишь отвращение", — рассказала девушка.

В соцсетях скандал разгорелся не только из-за тренера, но и из-за реакции университета.

13 июля университет опубликовал заявление, в котором говорится, что он отстранил Чжоу от административных и тренерских должностей и запретил ей возглавлять какие-либо спортивные команды.

Университет также приложил рукописное письмо с извинениями от Чжоу.

Чжоу написала: "Я искренне приношу извинения за ущерб, причиненный пострадавшим студентам, преподавательскому составу и репутации университета. Я глубоко сожалею о причиненных студентам эмоциональных переживаниях и хочу извиниться перед всеми вами".

Однако письмо с извинениями и официальное заявление позже были удалены со страницы университета в социальных сетях.

На запросы СМИ тренер Чжоу не отвечала, так что точная причина сдачи крови и какая польза от нее Чжоу, неизвестны.

Местные органы образования наложили на NTNU административное взыскание, обязав университет принять корректирующие меры. Но в соцсетях люди предположили, что руководство знало о тренере-вампире, потому что университет получает выгоду в первую очередь.

Пострадавшие студенты посчитали наказание слишком мягким, потому что тренера не привлекли к уголовной ответственности. 15 июля они провели совместную пресс-конференцию с депутатами Демократической прогрессивной партии и рассказали о скандале публично.

Напомним, в Черкассах разгорелся скандал после того, как тренер детского танцевального кружка собрала с родителей детей деньги на поездку коллектива на соревнования в Батуми (Грузия), но в итоге проиграла все деньги в казино, а дети никуда не поехали.

А норвежский тренер по легкой атлетике Гьерт Ингебригцен обвиняется в жестоком обращении с его сыном Якобом Ассерсоном Ингебригценом с 2008 по 2018 годы, когда спортсмен еще был школьником. Трое сыновей Гьерта стали известными легкоатлетами и завоевали золотые медали.