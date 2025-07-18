Скандал на Тайвані: тренер-вампір примушувала студентів здавати кров заради заліків

Тренерку футбольної команди на Тайвані звинуватили в тому, що вона примушувала студенток здавати кров в обмін на академічні бали. Інакше їх могли відрахувати з університету.

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Про це стало відомо після того, як студентка на прізвище Цзянь з Національного тайванського педагогічного університету (NTNU) публічно виступила з цим звинуваченням. За її словами, тренерка вимагала здавати кров занадто часто. Сама вона зробила це понад 200 разів, пише SCMP.

Студенти виступили публічно, звинувативши тренера й університет

Цзянь сказала, що 61-річна Чжоу Тай-ін, відома персона на Тайвані та шанована футбольна тренерка, погрожувала студентам відрахуванням.

Сесії в університеті були прив'язані до 32 академічних кредитів, необхідних для закінчення навчання, і студенти ризикували не отримати диплом або навіть бути відрахованими, якби вони не виконали ці вимоги.

Цзянь розповіла, що за час навчання в університеті вона здала понад 200 разів кров в обмін на залікові одиниці.

Іноді це передбачало безперервний відбір крові протягом 14 днів, іноді тричі на день, з 5 ранку до 9 вечора.

Повідомляють, що кров брали непідготовлені співробітники під приводом "дослідницького експерименту на території кампуса".

У деяких випадках дослідницькі субсидії, призначені для учасників, імовірно збиралися тренером як "командні фонди".

"Це було справжнє випробування кров'ю і потом. До восьмого дня забору крові вони ледь могли знайти вени на обох руках. Вони навіть намагалися взяти кров на зап'ясті, але безуспішно. Це було нестерпно. Я повністю зламалася. Знадобилося шість спроб, перш ніж їм нарешті вдалося!" — написала Цзянь у пості, також поділившись відео, на якому вона ридає під час процедури.

Інцидент спонукав кількох постраждалих висловитися в соціальних мережах.

Одна зі студенток, ім'я якої не розголошується, розповіла, що взяла академічну відпустку через тривалі знущання з боку тренера.

Вона сказала, що її батьки й гадки не мали, що відбувається, і вона не наважилася їм розповісти: "Якби мій батько дізнався, він би точно пішов битися з тренером. Я просто не хотіла їх засмучувати", — сказала учениця.

Вона додала, що її батько несподівано помер, перш ніж вона встигла розповісти йому про свої переживання.

"У мене так і не було можливості сказати йому правду. То що прощення? Можливо, в наступному житті. Мої студентські роки мали бути щасливими та багатообіцяючими, але зараз, озираючись назад, я відчуваю лише огиду", — розповіла дівчина.

У соцмережах скандал розгорівся не тільки через тренера, а й через реакцію університету.

13 липня університет опублікував заяву, у якій ідеться про те, що він відсторонив Чжоу від адміністративних і тренерських посад і заборонив їй очолювати будь-які спортивні команди.

Університет також доклав рукописний лист із вибаченнями від Чжоу.

Чжоу написала: "Я щиро вибачаюся за шкоду, заподіяну постраждалим студентам, викладацькому складу та репутації університету. Я глибоко шкодую про завдані студентам емоційні переживання і хочу вибачитися перед усіма вами".

Однак лист із вибаченнями та офіційну заяву пізніше було видалено зі сторінки університету в соціальних мережах.

На запити ЗМІ тренерка Чжоу не відповідала, тож точна причина здачі крові та яка користь від неї Чжоу, невідомі.

Місцеві органи освіти наклали на NTNU адміністративне стягнення, зобов'язавши університет вжити коригувальних заходів. Але в соцмережах люди припустили, що керівництво знало про тренера-вампіра, бо університет отримує вигоду в першу чергу.

Постраждалі студенти вважають покарання занадто м'яким, тому що тренера не притягнули до кримінальної відповідальності. 15 липня вони провели спільну прес-конференцію з депутатами Демократичної прогресивної партії та розповіли про скандал публічно.

Нагадаємо, у Черкасах розгорівся скандал після того, як тренерка дитячого танцювального гуртка зібрала з батьків дітей гроші на поїздку колективу на змагання в Батумі (Грузія), але в підсумку програла всі гроші в казино, а діти нікуди не поїхали.

А норвезького тренера з легкої атлетики Гьєрта Інгебрігцена звинувачують у жорстокому поводженні з його сином Якобом Ассерсоном Інгебрігценом з 2008 по 2018 роки, коли спортсмен ще був школярем. Троє синів Гьєрта стали відомими легкоатлетами і завоювали золоті медалі.