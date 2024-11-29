Знущався десять років: знаменитого тренера підозрюють у жорстокому поводженні з олімпійським чемпіоном

Протягом десяти років Гьєрт Інгебрігцен бив свого сина Якоба. Суд над спортивним наставником чемпіона розпочнеться у 2025 році.

Норвезького тренера з легкої атлетики Гьорта Інгебрігцена звинувачують у жорстокому поводженні з його сином Якобом Ассерсоном Інгебрігценом із 2008 до 2018 року, коли спортсмен ще був школярем. Про це пише ресурс NRK.

Обвинувачення вважає, що Гьерт Інгебрігтсен кілька разів бив свого сина. Наприклад, одного разу він вдарив Якоба ногою, коли той лежав.

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Загалом Гьєрту Інгебрігцену висунуто обвинувачення за сімома пунктами Кримінального кодексу, за що йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Справу, в якій зазначені 34 свідки, буде передано до суду не раніше 2025 року.

Сам Гьерт не визнає себе винним. Адвокати тренера заявляють, що методи виховання і тренувань справді могли бути доволі суворими, але ніколи не виходили за межі закону.

Якоб Інгебрігцен Фото: wikipedia

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Загалом у Гьєрта Інгебрігцена семеро дітей, включно з бігунами на середні дистанції Хенріком, Філіпом і Якобом. Він тренував своїх синів до 2022 року. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2018 року Якоб виграв золоті медалі на дистанціях 1500 м і 5000 м, а Генрік завоював срібну медаль на дистанції 5000 м і посів четверте місце на дистанції 1500 м. Філіп виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи з кросу 2018 року, після чого батько був удостоєний звання "Спортивний тренер року".

Генрік, Філіп і Якоб також змагалися на літніх Олімпійських іграх. Генрік посів п'яте місце в бігу на 1500 метрів на літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні та вийшов у півфінал у бігу на 1500 метрів на літніх Олімпійських іграх 2016 року. І Філіп, і Якоб змагалися в бігу на 1500 метрів на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, де Якоб виграв золоту медаль і встановив олімпійський рекорд із часом 3:28.32.

Наразі Інгебрігтсен тренує бігуна на середні дистанції Нарве Нордаса, який завоював бронзу на чемпіонаті світу 2023 року в Будапешті.

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