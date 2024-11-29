Издевался десять лет: знаменитого тренера подозревают в жестоком обращении с олимпийским чемпионом
На протяжении десяти лет Гьерт Ингебригцен избивал своего сына Якоба. Суд над спортивным наставником чемпиона начнется в 2025 году.
Норвежский тренер по легкой атлетике Гьерт Ингебригцен обвиняется в жестоком обращении с его сыном Якобом Ассерсоном Ингебригценом с 2008 по 2018 годы, когда спортсмен еще был школьником. Об этом пишет ресурс NRK.
Обвинение полагает, что Гьерт Ингебригтсен несколько раз избивал своего сына. К примеру, однажды он ударил Якоба ногой, когда тот лежал.Важно
Всего Гьерту Ингебригцену предъявлено обвинение по семи пунктам Уголовного кодекса, за что ему угрожает лишение свободы на срок до шести лет.
Дело, в котором указано 34 свидетеля, будет передано в суд не раньше 2025 года.
Сам Гьерт не признает себя виновным. Адвокаты тренера заявляют, что методы воспитания и тренировок действительно могли быть довольно строгими, но никогда не выходили за рамки закона.
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Всего у Гьерта Ингебригцена семеро детей, включая бегунов на средние дистанции Хенрика, Филиппа и Якоба. Он тренировал своих сыновей до 2022 года. На чемпионате Европы по легкой атлетике 2018 года Якоб выиграл золотые медали на дистанциях 1500 м и 5000 м, а Хенрик завоевал серебряную медаль на дистанции 5000 м и занял четвертое место на дистанции 1500 м. Филип выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по кроссу 2018 года, после чего отец был удостоен звания "Спортивный тренер года".
Хенрик, Филип и Якоб также соревновались на летних Олимпийских играх. Хенрик занял пятое место в беге на 1500 метров на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и вышел в полуфинал в беге на 1500 метров на летних Олимпийских играх 2016 года. И Филип, и Якоб соревновались в беге на 1500 метров на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, где Якоб выиграл золотую медаль и установил олимпийский рекорд со временем 3:28.32.
В настоящее время Ингебригтсен тренирует бегуна на средние дистанции Нарве Нордаса, который завоевал бронзу на чемпионате мира 2023 года в Будапеште.
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