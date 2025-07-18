"Что это за штука": женщина взглянула на дом своего соседа и ужаснулась (фото)

Сосед без предупреждения установил камеру, направленную на чужой дом. Владелица в панике обратилась за советом к пользователям соцсетей.

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Жительница Восточного побережья США оказалась в недоумении после того, как заметила странное устройство, установленное ее соседом прямо на балконе. Фотографию приборa, напоминающего камеру, она опубликовала на Reddit под ником u/Callmekittycaaaaat.

Женщина попросила помощи у интернет-сообщества в попытке выяснить, что это такое и оно почему направлено в ее сторону.

По словам автора, камера была закреплена на балконе с доступом сверху и поворотным механизмом у основания. Устройство подключено к электросети и, судя по движениям, действительно активно вело наблюдение.

"Что это за штука? Сначала я подумала, что это телескоп. Но потом стало ясно, что это камера, и ее объектив направлен прямо на наш дом. Это насторожило, ведь с нами об этом никто не говорил", — призналась она

Камера и ее объектив были направлены прямо на дом Фото: Reddit

Пользователи Reddit высказывали разные версии: от метеостанции до военной технологии. Некоторые предположили, что камера может быть частью системы обнаружения дронов или даже обладать тепловизионными и дальнобойными функциями, и вряд ли предназначена для обычных гражданских целей.

"Неважно, зачем она установлена — направлять такое устройство на чужой дом без предупреждения неприемлемо", — написал один из комментаторов.

Интересно, что уже в тот же вечер после публикации поста камера была снята, однако стойка, к которой она крепилась, осталась. Автор истории заявила, что намерена лично обсудить ситуацию с соседом.

Несмотря на снятие устройства, девушка призналась, что чувствует беспокойство.

"Я была заинтригована, но теперь обеспокоена. Не думаю, что это угроза, но хотелось бы прояснения", — сказала она.

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