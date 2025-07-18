"Що це за штука": жінка поглянула на будинок свого сусіда і жахнулася (фото)

Сусід без попередження встановив камеру, спрямовану на чужий будинок. Власниця в паніці звернулася по пораду до користувачів соцмереж.

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Мешканка Східного узбережжя США виявилася здивованою після того, як помітила дивний пристрій, встановлений її сусідом просто на балконі. Фотографію приладу, що нагадує камеру, вона опублікувала на Reddit під ніком u/Callmekittycaaaaaat.

Жінка попросила допомоги в інтернет-спільноти у спробі з'ясувати, що це таке і чому воно спрямоване в її бік.

За словами автора, камера була закріплена на балконі з доступом зверху і поворотним механізмом біля основи. Пристрій під'єднано до електромережі і, судячи з рухів, дійсно активно вів спостереження.

"Що це за штука? Спочатку я подумала, що це телескоп. Але потім стало ясно, що це камера, і її об'єктив спрямований прямо на наш будинок. Це насторожило, адже з нами про це ніхто не говорив", — зізналася вона

Камера та її об'єктив були спрямовані прямо на будинок Фото: Reddit

Користувачі Reddit висловлювали різні версії: від метеостанції до військової технології. Деякі припустили, що камера може бути частиною системи виявлення дронів або навіть мати тепловізійні та далекобійні функції, і навряд чи призначена для звичайних цивільних цілей.

"Неважливо, навіщо він встановлений — спрямовувати такий пристрій на чужий будинок без попередження неприйнятно", — написав один із коментаторів.

Цікаво, що вже того ж вечора після публікації поста камеру було знято, проте стійка, до якої вона кріпилася, залишилася. Авторка історії заявила, що має намір особисто обговорити ситуацію із сусідом.

Попри зняття пристрою, дівчина зізналася, що відчуває занепокоєння.

"Я була заінтригована, але тепер стурбована. Не думаю, що це загроза, але хотілося б прояснення", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла щось несподіване за стіною і розкрила таємницю 100-річного будинку. Під час ремонту мешканка штату Вашингтон (США) виявила заховані сходи, що ведуть в ізольоване горищне приміщення.

Також стало відомо, що дівчина змушена знести нову частину будинку після скарг сусідів. Влада британського міста Вустер (Велика Британія) постановила прибрати частину прибудови до таунхауса. Сусіди Розії Хуссіан назвали "жахливою" і порівняли з "ложею на футбольному стадіоні"